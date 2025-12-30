Programul mall-urilor de Revelion 2026. Care este singurul mall din București deschis pe 1 ianuarie

Mall-urile din București au programul diferit de Revelion. Un singur centru comercial va fi deschis pe 1 ianuarie, în timp ce celelalte mall-uri din București vor fi închise.

Pentru Revelion 2026 mai multe centre comerciale importante din București au anunțat programe speciale. Printre acestea se numără București Mall Vitan, Plaza România, Promenada Mall, Mega Mall, AFI Cotroceni, Veranda Mall și ParkLake.

Cele mai multe dintre ele sunt închise pe 1 ianuarie, este însă o excepție. Un mall din București este deschis și în ziua de Revelion. Este vorba despre AFI Palace Cotroceni, care va fi deschis de la ora 14.00 până la ora 22.00, adică va avea un program mai scurt.

Vedeți mai jos care este programul mall-urilor de Sărbători.

Program AFI Palace Cotroceni de Revelion 2026:

Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 19:00

Joi, 1 ianuarie 2026: 14:00 – 22:00

Program ParkLake Shopping Center de Revelion 2026

Program 31 decembrie: Carrefour: 08:00 – 19:00 Magazine: 10:00 – 20:00 Restaurante și cafenele: 10:00 – 20:00 Cinema City: 11:00 – 18:30



Program 1 ianuarie: ÎNCHIS

Program București Mall Vitan de Revelion 2026

Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 18:00

Joi, 1 ianuarie: ÎNCHIS;

Vineri, 2 ianuarie: 10:00 – 22:00.

Program Plaza România de Revelion 2026

31 decembrie, mall-ul va funcționa între 10:00 – 18:00

1 ianuarie: ÎNCHIS

2 ianuarie, program normal (10:00 – 22:00)

Program Băneasa Shopping City de Revelion 2026

Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 18:00

Joi, 1 ianuarie: ÎNCHIS;

Vineri, 2 ianuarie: 10:00 – 22:00.

Program Mega Mall de Revelion 2026

La Mega Mall, hipermarketul Carrefour, magazinele și food court vor avea programul diferit de Cinema City și World Class.

Pentru magazine, Carrefour și food court, programul este următorul:

Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 18:00

Joi, 1 ianuarie: ÎNCHIS

În perioada 28 – 30 decembrie, Carrefour Mega Mall va fi deschis până la 23:00.

Pe 31 decembrie, World Class programul va fi tot 08:00 – 16:00, iar pe 1 ianuarie va fi închis. Pe 2 ianuarie, programul va fi 12:00 – 20:00.

Program Cinema City Mega Mall

31 decembrie: 10:30 – 16:00

1 ianuarie: 14:00 – 23:00

Program Veranda Mall