Programul Rabla 2025 – Câți oameni s-au înscris în prima oră pentru a-și lua mașini cu motor termic

Joi dimineață a pornit a doua sesiune în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoanele fizice, iar datele AFM arată că aproape 4.000 de oameni s-au înscris în aplicația informatică pentru a-și lua mașini noi. cu motor termic

Peste 16.000 de oameni s-au înscris în acest program mult întârziat

Între orele 10 și 11 aproximativ 3.800 de oameni au depus dosare de finanțare pentru a-și cumpăra prin Rabla mașini noi pe benzină sau GPL. La electrice numărul a fost mult mai mic.

Datele AFM arătau la ora 11.00 că au fost depuse 11.080 de dosare pentru achiziția de mașini cu motor termic și alte 5.428 pentru electrice, totalul dosarelor depuse fiind de peste 16.500. Aceste numere includ și prima sesiune (cea pornită în ultima zi de septembrie).

La final de octombrie, AFM anunțase că suplimentează cu 45 de milioane de lei bugetul pentru autovehiculele noi cu motoare termice şi hibride din Programul Rabla Auto 2025. Suplimentarea s-a făcut prin diminuarea fondurilor alocate autovehiculelor electrice, după ce numărul celor înscriși pentru astfel de vehicule a fost foarte mic.

Programul Rabla Auto a început anul acesta cel mai târziu din istoria sa, bugetul a scăzut mult față de 2024, iar voucherul pentru mașini electrice a fost și el diminuat sever. Față de anul trecut, valoarea ecotichetului a scăzut cu mai mult de 25%.

Buget inversat și scădere mare la electrice

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor şi celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare.

Înainte de schimbarea din buget, 80 de milioane lei erau direcționați pentru mașinile cu combustie internă și 120 milioane lei către electrice. După redistribuire, rolurile s-au inversat și bugetul pentru electrice a scăzut la 75 milioane lei, restul de 125 milioane fiind pentru mașini pe benzină și GPL.

La ora 11, pe 6 noiembrie, din bugetul pentru mașini cu motor termic mai erau disponibile 12 milioane lei, iar la Rabla electric mai erau două milioane lei.

Valoarea ecotichetului pentru achiziționarea unui automobil plug-in hybrid nou este 15.000 lei, pentru un hibrid este 12.000 lei, iar pentru o mașină cu motor termic (inclusiv GPL), subvenția este 10.000 lei.

În prima sesiune Rabla Auto se înscriseseră aproape 12.200 de persoane fizice, dintre 7.298 pentru mașini cu motor termic și 4.865 pentru cele electrice.

Reamintim că programul a fost suspendat în iunie, cu o zi înainte de a începe etapa pentru persoanele fizice. În general, Rabla începea în aprilie sau mai, dar în 2025 a pornit abia pe 30 septembrie.

Cea mai importantă schimbare în 2025 la Rabla a fost valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice care a scăzut la 18.500 de lei, acesta fiind și motivul pentru care nu s-au epuizat fondurile pentru mașinile electrice și a fost nevoie de o realocare către cele cu benzină.

Propunerea din iunie, înainte ca Programul Rabla să fie suspendat, era ca ecotichetul să fie 37.000 de lei. În 2024, voucherul Rabla pentru mașini full-electrice a fost 25.500 de lei, iar vânzările au scăzut cu peste 40%.