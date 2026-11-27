AUR a depus vineri un proiect de lege care limitează dreptul de a ocupa funcții de conducere în stat prin introducerea condiției de a avea domiciliul în România de cel puțin 10 ani de la data dobândirii cetățeniei.

Legea prevede deja că, pentru a obține cetățenia, trebuie să fi locuit cel puțin 8 ani pe teritoriul României – sau 5 ani, în cazul persoanelor căsătorite cu un cetățean român.

În plus față de acest interval, AUR propune ca toți cei care și-au obținut deja cetățenia, la cerere, să fie nevoiți să aibă încă 10 ani de domiciliu în țară până să primească dreptul la funcțiile de: președinte al României, reprezentant al Guvernului, secretari și subsecretari de stat, prefecți, subprefecți sau membri ai Corpului diplomatic.

„A deveni cetățean și a primi puterea de a decide sunt două etape diferite”

Întrebat de HotNews dacă s-a gândit la liderul USR Dominic Fritz, care a obținut cetățenia română în 2025, sau la un alt actor politic când a scris legea, inițiatorul proiectului, deputatul AUR Mihai Negoescu, a declarat că legea nu este făcută „cu dedicație” pentru nimeni.

„Din respect pentru valoarea cetățeniei, spunem un lucru simplu: a deveni cetățean și a primi puterea de a decide pentru națiune sunt două etape diferite în integrarea unei persoane în societatea românească. Astfel, considerăm că între ele trebuie să treacă timpul necesar ca atașamentul să poată fi confirmat fără urmă de tăgadă”, a spus Negoescu, citat de AUR.

Partidul lui George Simion susține că introducerea criteriului de 10 ani de domiciliu pentru „persoanele care ajung în poziții de maximă responsabilitate” oferă siguranța că acestea au „o legătură solidă și dovedită cu societatea românească”.

„Propunerea are în vedere responsabilitatea pe care o presupun funcțiile de demnitate publică, acestea implicând accesul la informații de interes național, participarea la decizii fundamentale privind securitatea țării și reprezentarea României în relațiile internaționale”, se arată într-un comunicat publicat vineri de partidul AUR.

Conform Constituției României, toți cetățenii români cu drept de vot au garantat, totodată, dreptul de a fi ales garantat.