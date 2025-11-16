Proiect: Fără locuințe de serviciu pentru pensionarii speciali din MApN, MAI și Justiție / Chirii modice în prezent / Inițiativa s-a blocat

Ministerul Justiției a inițiat un proiect de lege care prevede eliminarea locuințelor de serviciu pentru sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, Afacerilor Interne și Justiției. Inițiativa a intrat pe circuitul de avizare, dar s-a blocat la MApN, unde sunt cele mai multe persoane aflate în această situație, au declarat surse guvernamentale pentru G4Media.ro.

Dacă va intra în vigoare proiectul, contractul de închiriere a locuințelor de serviciu se va încheia „la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare, a titularului”.

Contractele în curs vor înceta în termeni de 3 luni de la intrarea în vigoare. În același termen, titularii contractelor, indiferent de calitatea acestora, sunt obligaţi să elibereze locuințele de serviciu.

Chirii de cel mult 200 de lei pe lună

Surse guvernamentale au declarat pentru G4Media că, în prezent, pensionarii speciali din Ministerul Justiției plătesc chirii de maxim 200 de lei pe lună pentru locuințele de serviciu.

Acestea susțin că prețurile n-au mai fost actualizate din 2007, în condițiile în care ministerul nu dispune de suficiente locuințe de serviciu pentru judecătorii și procurorii intrați în sistem.

Proiectul de lege s-a blocat la MApN, care ar vrea înființarea unui grup de lucru pe acest subiect.

Situația locuințelor de serviciu

La nivelul sistemului de justiție și al Administrației Naționale a Penitenciarelor, situația arată astfel:

Fondul locativ al Ministerului Justiției și al instanțelor judecătorești cuprinde 211 locuințe de serviciu, dintre care 53 locuințe sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia, iar 8 sunt neatribuite;

Fondul Ministerului Public are 23 de locuințe de serviciu, dintre care 7 sunt alocate unor procurori pensionari, iar 8 sunt neatribuite.

În fondul locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate sunt 178 locuinţe de serviciu, dintre care 88 de locuințe sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia.

Situația din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională:

Ministerul Apărării are 662 de locuințe de serviciu, dintre care 45 sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia;

Ministerul Afacerilor Interne are 380 de locuințe de serviciu – 6 sunt alocate unor polițiști pensionari, iar 70 sunt neatribuite.

Beneficiarii locuințelor de serviciu plătesc o chirie modică plus utilitățile, iar statul este cel care suportă cheltuielile cu reparațiile sau întreținerea imobilului, mai notează G4Media.