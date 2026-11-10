Proiect inovativ pentru refacerea bălților din Parcul Natural Văcărești, afectate masiv de secetă: „Luciul de apă dispare”

Prima deltă urbană din România va fi alimentată din apa de ploaie colectată de pe acoperişul mall-ului din apropiere. Parcul Natural Văcărești a pierdut în ultimii 5 ani circa jumătate din luciul de apă, iar mai multe specii care trăiesc acolo sunt în pericol.

Investiția pentru acest proiect, care este unul pilot, se ridică la aproximtiv 300.000 de euro, cu tot cu studiile aferente, iar finanțarea este din fonduri europene.

Când vor fi pompați primii litri în bălțile din Parcul Văcărești

Proiectul, anunțat miercuri de autorități, implică colectarea apei de ploaie de pe acoperișul Sun Plaza într-un bazin de retenție cu o capacitate de circa 5000 de metri cubi. Apa va fi apoi filtrată, iar vara, în perioadele secetoase, va fi pompată în bălțile din parc.

În prima fază vor fi refăcute, prin același mecanism, și menținute trei bălți, cu un luciu de apă de circa 300 mp. Dacă totul merge bine, proiectul va fi extins la încă trei bălți.

Lucrările au început în octombrie și au termen de finalizare la final de noiembrie.

„Primele teste ale instalației le vom face în noiembrie. Atunci, preconizăm să pompăm primii litri de apă filtrată în Parcul Natural Văcărești. Ne pregătim pentru primăvara anului viitor. Vom avea la dispoziție un volum de apă care poate ajunge la 5.000 de metri cubi, care poate umple o zonă de aproximativ 300 de metri pătrați, cu o adâncime de 30-50 de centimetri, așa cum prevede planul de management”, a explicat directorul executiv al Asociației Parcul Natural București, Dan Bărbulescu, marți, la conferința de prezentare a proiectului.

El a spus că pomparea va fi una controlată și că se va ține cont de anumiți indicatori: „Nu o să curgă acolo apa continuu, ci în momentul în care este nevoie, în momentul în care există faună dependentă de un anume nivel, noi putem să corectăm aceste condiții și dăm drumul la apă”.

Peste 50% din luciul de apă din Parcul Văcărești a dispărut din cauza secetei

Directorul Asociației Parcul Natural București a explicat că acest proiect a pornit de la situația în care s-a aflat parcul în ultimii ani:

„Începând din 2020 până în 2024, a fost o perioadă de patru ani de secetă îngrozitoare, care a și dus la dispariția unei părți a lacurilor din parc. 50-60% din luciul de apă din Parcul Natural Văcărești s-a restrâns”.

Parcul Natural Văcărești. Foto: Catiușa Ivanov / HotNews

Aceste bălți mici din Parcul Natural sunt esențiale pentru mai multe specii protejate, care sunt în pericol, a spus Bărbulescu:

„Habitatul lor se restrânge din ce în ce mai mult, an de an, pentru că dinamica precipitaților s-a schimbat. E multă secetă, după care plouă foarte puternic. Dacă nu intervenim, speciile astea, datorită cărora parcul a fost declarat arie protejată, s-ar putea să dispară. Și noi intervenim acum folosind o soluție verde pentru menținerea lor”.

„Dacă nu se intervine, luciul de apă dispare”

Dacă Primăria Capitalei și Asociația Parcul Natural București nu ar interveni, într-o perioadă cuprinsă între 5 și 10 ani luciul de apă din parcul natural va dispărea în totalitate, fiind acoperit de stuf sau se va retrage.

„Parcul este în pericol să-și piardă zonele de umezeală sau, în orice caz, să piardă viabilitatea acestora. Adică umezeala rămâne în parc, dar e incapabilă să întrețină lanțuri mari de populații, pornind de la microorganisme, la macro, pești, reptile, amfibieni și așa mai departe. Acesta este pericolul mare. Cauza: schimbările climatice și succesiunea vegetației, adică stuful și vegetația acoperă luciul de apă”, a explicat Dan Bărbulescu.

Soluția este refacerea bălților și decolmatarea lor, adică înlăturarea stufărișului în exces, lucrări pe care Primăria Capitalei le are în vedere.

Parcul Natural Văcărești. Foto: Catiușa Ivanov / HotNews

Ciprian Ciucu: „Am văzut la Singapore cum era folosit fiecare metru cub de apă pluvială”

Dacă va funcționa, acest proiect va putea fi replicat.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, prezent marți în Parcul Văcărești, a spus că are în plan și un alt proiect, care vizează folosirea apei de ploaie din zona Parcului Carol, pentru a fi adusă tot în Parcul Văcărești.

„Am dat deja drumul la niște discuții cu Apa Nova să vedem dacă putem pompa apa care va fi colectată din zona Parcului Carol și să o aducem în Parcul Natural Văcărești. Fiindcă proiectul prezentat azi acoperă doar zona de lângă Sun Plaza, nu tot parcul. Cei de la Apa Nova au fost încântați. Astfel, după filtrare, apele vor fi aduse în lacuri. Și mai mult, odată ce se vor umple, parcul în sine va filtra și atunci apa va ajunge curată în Dâmbovița”, a explicat Ciucu.

El a spus că Primăria Capitalei trebuie să vină cu noi principii de amenajare urbană, astfel încât să folosească apa de ploaie:

„Am văzut la Singapore cum era folosit fiecare metru cub de apă pluvială. În București, nu există asemenea abordare. Am văzut la Dâmbovița Delivery niște soluții foarte, foarte faine de proiectare și trebuie ca aceste soluții proiectate să fie integrate în modul de lucru al primăriei București și al sectoarelor. Este vorba despre cum preiei apa, o duci în niște zone care sunt puțin mai joase, care rămân zone umede după ce plouă și acolo se dezvoltă biodiversitatea, nu mai este nevoie de irigații”.