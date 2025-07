Proiect normativ privind măsurile de stimulare în vederea angajării victimelor violenței domestice

În contextul complexității problemelor sociale, statul român își reafirmă angajamentul de a sprijini persoanele vulnerabile, în special victimele violenței domestice. Recent, Ministerul Muncii a publicat un proiect de act normativ care vizează modificarea și completarea legislației referitoare la sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, conform prevederilor Legii nr. 45/2025. Proiectul are ca obiectiv principal actualizarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 și corelarea acestora cu alte acte normative relevante, pentru a îmbunătăți accesul la măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă.[1]

Angajatorii care decid să angajeze victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane pot beneficia de o subvenție fixă de 2.250 lei lunar, timp de 12 luni. Această sumă contribuie la acoperirea parțială a costurilor salariale, reducând astfel povara financiară asupra companiilor. De exemplu, pentru a respecta salariul minim brut pe economie, angajatorul ar trebui să completeze doar 1.800 lei lunar, ceea ce face angajarea acestor persoane mai accesibilă.

Proiectul introduce noutăți și în ceea ce privește documentația necesară pentru angajarea victimelor violenței domestice. Astfel, angajatorii trebuie să prezinte dovada statutului de victimă, care poate include un ordin de protecție (definitiv sau provizoriu) și/sau o adeverință de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau de la un ONG acreditat. Cererea adresată Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) va include informații despre angajator și angajat, utilizând un model standard. Printre documentele necesare se numără: o copie a actului de identitate al angajatului, documentele care atestă încadrarea în muncă (contractul individual de muncă) și o declarație pe propria răspundere din partea angajatului, care să confirme că, la data angajării, nu avea un loc de muncă și că este protejat prin ordin de protecție.

AJOFM va verifica documentele prezentate pentru a se asigura că toate cerințele sunt îndeplinite și că statutul de victimă este validat. Odată ce documentația este aprobată, angajatorul va primi confirmarea subvenției pentru angajarea victimei violenței domestice. Procedura poate părea birocratică, deoarece nu se știe cât va dura până când angajatorul va primi subvenția după ce a suportat costul integral inițial. Dacă dorim ca acest sistem să funcționeze în practică, trebuie găsită o variantă de eficientizare din punct de vedere al documentației cerute și al timpului de procesare.

Angajatorul are obligația de a menține contractul de muncă timp de 18 luni, conform cerințelor legale și de a se asigura că toate obligațiile fiscale și legale sunt respectate. De asemenea, angajatorul poate fi obligat să raporteze periodic despre angajat și să prezinte dovezi că acesta continuă să fie angajat în cadrul companiei.

Aceste noutăți și pași noi de urmat sunt menite să simplifice procesul de angajare a victimelor violenței domestice și să asigure o înțelegere clară a cerințelor și responsabilităților pentru toate părțile implicate.

În plus, proiectul de hotărâre prevede că agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor avea acces la informații despre ordinele de protecție, facilitând astfel procesul de verificare și acordare a subvențiilor. Aceasta poate reduce birocrația și poate accelera integrarea acestor persoane pe piața muncii.

În concluzie, proiectul de act normativ urmărește să îmbunătățească cadrul legislativ existent, facilitând accesul la măsuri de ocupare pentru diverse categorii de persoane vulnerabile și asigurând o mai bună corelare între normele existente.

Autori: Claudia Sofianu, Partener, People Advisory Services Leader, EY România, Dorina Marcu, Manager, People Advisory Services, EY România

[1] Mai multe informatii în articolul nostru cu privire la modificarea legii de la inceputul lunii iunie: Statul susține angajarea victimelor violenței domestice, dar suma poate acoperi doar jumătate din salariul minim pe economie | EY – Global

