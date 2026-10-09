Proiectul falimentat al fostului primar George Pădure, reactivat de un investitor israelian

Grupul de investitori israelieni Longbridge, cunoscut pentru o tranzacție imobiliară majoră realizată chiar înainte de criza imobiliară din 2008 și revenit, ulterior, pe piața românească, este în curs de avizare a ultimei etape de dezvoltare a unui ansamblu rezidențial cu circa 1.000 de apartamente pe un teren din București pe care George Pădure, fost primar al Sectorului 1, a eșuat cu proiectul Sigma Residence.

Grupul Longbridge, deținut indirect de Samuel Listenberg și coordonat local de Henry Dan Solomon, a intrat în atenția publicului în 2008, când a încasat de la Immoeast (ulterior Immofinanz) circa 200 de milioane de euro pe cinci terenuri cu potențial imobiliar imens, în suprafață totală de 30 de hectare, printre care fostele platforme industriale Ventilatorul și Rocar, din București.

În toamna anului 2018, Immofinanz a vândut terenul Ventilatorul, la pachet cu o clădire de birouri, pentru 39 milioane de euro către One United Properties, care dezvoltă acum în loc complexul One Cotroceni Park. Lotul Rocar, de 21 hectare, a fost vândut în 2024 tot către One United Properties, care pregătește aici construcția a 3.000 de apartamente.

După o pauză de opt ani pe piața imobiliară, Longbridge s-a reactivat în 2019, când a vândut un teren de circa 6.000 de metri pătrați, din spatele fabricii de încălțăminte Flaros din cartierul Timpuri Noi, către investitorul imobiliar bihorean Prima Development Group, care a și construit în loc ansamblul Core Timpuri Noi.

Citește mai mult pe Profit.ro