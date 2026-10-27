Proiectul guvernului francez împotriva protestatarilor violenți, criticat de ONG-uri și avocați: „Subminează dreptul de a protesta”

Un proiect de lege care i-ar obliga pe protestatari să plătească până la 10.000 de euro pentru pagubele pe care le provoacă este criticat de organizații pentru drepturile omului și avocați, potrivit Reuters.

Guvernul spune că legea, care se află în dezbatere în Parlament în această săptămână, este necesară pentru a le despăgubi pe victimele actelor de vandalism de la proteste.

Totuși, criticii susțin că proiectul este formulat în așa fel încât protestatarii pașnici care se află întâmplător în apropierea unor violențe ar putea fi considerați, de asemenea, răspunzători din punct de vedere juridic și ar putea fi urmăriți penal.

„La marginea unui protest pot exista persoane care comit violențe sau pagube, fără nicio implicare a marii majorități a manifestanților pașnici și legitimi”, a declarat Hanna Bouchareb, avocată din Paris, care i-a reprezentat pe unii dintre cei acuzați de participare la revoltele din 17 octombrie.

„Este foarte problematic, pentru că subminează dreptul de a protesta”, a mai spus ea pentru Reuters, exprimând, de asemenea, îngrijorări de ordin juridic în ceea ce privește condamnările pronunțate în procedură accelerată.

Guvernul vrea să instituie „o răspundere solidară – nu una colectivă”

Conform proiectului, oricine a făcut parte în mod conștient dintr-un grup de persoane va fi considerat răspunzător în solidar pentru orice pagubă provocată de oricare membru al acelui grup.

În plus, legea propusă permite statului să rețină ajutoarele sociale ale celor condamnați sau, în cazul minorilor, pe cele ale părinților, pentru a contribui la acoperirea costurilor.

Ministrul francez al afacerilor interne, Laurent Nuñez, susține că legea nu subminează principiul conform căruia fiecare persoană răspunde doar pentru propriile fapte.

„Ceea ce schimbă acest proiect de lege este faptul că instituim o răspundere solidară – nu una colectivă”, a explicat Nuñez, la postul de televiziune TF1.

Este o distincție respinsă de Liga Drepturilor Omului (LDH) din Franța și de un grup de sindicaliști care au semnat în acest weekend un articol de opinie în cotidianul Le Monde, cerând retragerea legii.

Susținătorii noii legi invocă sondaje care arată un sprijin larg al publicului pentru aceasta. Partidul Reuniunea Națională (RN) al lui Marine Le Pen, cotată cu prima șansă la alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat că ar merge chiar mai departe.

„Legea vandalilor este bună prin faptul că recunoaște principiul răspunderii solidare”, a declarat senatoarea RN Edwige Diaz la televiziunea franceză. „Dar nu cu un plafon de 10.000 de euro.”