HotNews.ro
Promisiunea făcută de Anca Alexandrescu, după ce a ieșit pe locul 2 la alegerile pentru Primăria București
Anca Alexandrescu și George Simion. Sursă foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a terminat pe locul 2 competiția electorală de la București, devasându-l pe candidatul PSD, Daniel Băluță.

Înainte de terminarea numărării tuturor voturilor, Alexandrescu s-a adresat simpatizanților săi într-un mesaj pe Facebook.

„Vă mulțumesc tuturor! Ne revedem curând! E doar începutul!”, a fost mesajul pe care l-a scris Anca Alexandrescu, după miezul nopții.

După centralizarea voturilor din toate secțiile, Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, a câștigat fotoliul de primar general al Bucureștiului cu peste 36%.

Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul secund, cu 21,94% din voturi, la o distanță de peste 83.000 de voturi.

Candidatul PSD, Daniel Băluță, a terminat pe locul 3, cu 20,51%, în urma lui Alexandrescu cu 8.400 de voturi.

Ana Ciceală, susținută de SENS, a obținut 5,85% , adică peste 34.000 de voturile exprimate duminică, clasându-se pe locul 4.

