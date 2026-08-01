Propaganda nord-coreeană, despre un proiect pe care l-a anunțat și Nicușor Dan: „Pregătiri frenetice de război”

NATO face „pregătiri frenetice” de război, scrie KCNA, agenția de presă a regimul Kim Jong Un, care aduce ca argument în acest sens proiectul Alianței privind rețeaua de conducte pentru combustibili din Europa, anunțat și de președintele Nicușor Dan pe 23 iulie.

Consiliul Nord-Atlantic a aprobat finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro, aceasta fiind cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței, a spus în urmă cu nouă zile Nicușor Dan, precizând că peste 2 miliarde de euro vor reveni României.

Agenția de presă nord-coreeană susține, într-un editorial, că „inițial, au existat dezacorduri între statele membre din cauza costurilor uriașe, dar acestea au fost în cele din urmă soluționate. Acest lucru arată că NATO se agăță de asigurarea rezervelor strategice pentru război, considerând-o o chestiune vitală.”

„Mai mult, în rândul statelor membre NATO se afirmă că Alianța va deveni mai puternică odată cu construirea conductelor de combustibil. Aceasta este o dovadă clară că NATO se transformă într-un bloc militar mai agresiv”, se afirmă în articolul de opinie al KCNA.

Ce mai scrie agenția de presă nord-coreeană:

„Grava realitate, în care NATO continuă să-și constituie rezerve strategice și să-și intensifice masiv înarmarea, sugerează multe lucruri.

Pe scurt, intenția malefică a NATO este aceea de a acumula suficiente rezerve de combustibil și alte provizii de război pentru a aprinde astfel flăcările războiului în orice moment, în orice parte a lumii.

Au trecut câteva decenii de când NATO a fost fondată ca bloc militar, dar este fără precedent faptul că se pregătește pentru război atât de deschis ca în prezent.

Natura gravă a NATO ca bloc de război devine din ce în ce mai evidentă.

Comunitatea internațională dreaptă, care aspiră la justiție și pace, nu va tolera niciodată actul periculos și provocator al NATO de a se îndrepta cu viteză spre război, ci va lansa un contraatac hotărât împotriva acesteia.

Eforturile grăbite ale NATO de a declanșa un război îi vor grăbi ruina.”

Nicușor Dan nu părea să știe acum o lună despre ce e vorba

România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO, a spus pe 23 iulie Nicușor Dan.

Anterior însă, la Ankara, înainte de Summitul NATO de pe 8 iulie, președintele român nu a știut ce să răspundă la o întrebare pe acest subiect.

Chestionat pe această temă de o jurnalistă Bloomberg, care l-a întrebat dacă România este pregătită pentru acest proiect, șeful statului român nu a părut să știe despre ce este vorba.

„Sistemul de…?”, a întrebat el, uitându-se în jur. „Ar trebui să vină chiar din Turcia aceste conducte”, i-a răspuns o voce din sală. Nu s-au auzit toate răspunsurile din sală. Președintele a tăcut mai multe momente. „Pentru aprovizionare sau pentru ce?”, a cerut el apoi lămuriri.

În cele din urmă, Nicușor Dan a dat un răspuns vag: „Din câte știu eu, infrastructura noastră e printre cele mai bune din regiune”.

Despre ce este vorba

Pe 8 iulie, la finalul summitului de la Ankara (Turcia), șeful NATO, Mark Rutte, anunța că Alianța Nord-Atlantică va investi miliarde de euro pentru a-și pregăti sistemul de aprovizionare cu combustibil în vederea unui conflict, inclusiv prin extinderea rețelei existente de conducte către flancul estic al NATO.

„Aliații fac un pas istoric pentru a consolida lanțul de aprovizionare cu combustibil al NATO, pentru a ne asigura că forțele noastre dispun de resursele energetice necesare pentru a fi pregătite de luptă”, a declarat Rutte, în fața reporterilor, la acel moment.

Înalți oficiali militari ai NATO solicită de mult timp extinderea rețelei de conducte de combustibil a alianței, care datează din perioada Războiului Rece, cu sute de kilometri spre est, către Polonia și cele trei state baltice, cu extinderi ulterioare către Finlanda, în nord, și România, în sud-est.

Conducta de 10.000 de kilometri , îngropată la 80 de centimetri sub pământ, traversează în prezent 12 țări, dar se termină în vestul Germaniei, unde deservește baze militare precum Baza Aeriană Ramstein a SUA, dar și importante noduri civile, cum ar fi cel mai mare aeroport din Germania, situat în Frankfurt.

Inițial, conducta a fost construită pentru a deservi în primul rând forțele aeriene occidentale într-un conflict cu fosta Uniune Sovietică.

Pe timp de război, se estimează că forțele aeriene vor utiliza până la 85% din consumul total de combustibil militar, potrivit unui studiu realizat de think tank-ul „Centrul Polonez pentru Studii Estice”.