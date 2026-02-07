Propagandiștii ruși, nervoși după atentatul asupra numărului 2 din spionajul militar. „Până când?”

Canale rusești pro-război și corespondenți militari apropiați de Kremlin au reacționat dur după tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseev, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Armatei ruse (GRU), calificând incidentul drept „o nouă palmă” dată Moscovei de serviciile secrete ucrainene, informează publicația independentă rusă Meduza.

Reacțiile, publicate pe canale influente de Telegram și cele afiliate propagandei ruse, sugerează că există o serie largă de nemulțumiri tot mai deschise față de modul în care Moscova gestionează securitatea propriilor comandanți militari.

Potrivit acestor voci, Alekseev este considerat un adversar simbolic de către Ucraina, fiind asociat cu capitularea garnizoanei ucrainene de la combinatul Azovstal, în 2022.

Tentativa de asasinat este prezentată de propagandiști ca o dovadă că serviciile secrete ucrainene sunt capabile să opereze dincolo de linia frontului, în adâncimea teritoriului rus. „Până când?”, se întreba o voce favorabilă Kremlinului.

Conform Meduza, care a sumarizat reacțiile venite pe canalele pro-război, vocile apropiate regimului se întreabă de ce generalii ruși beneficiază de mai puțină protecție decât politicienii și funcționarii de rang înalt și de ce problema securității conducerii militare este discutată abia după patru ani de război în Ucraina.

De asemenea, ei au invocat și lipsa unor acțiuni similare ale Rusiei împotriva conducerii militare ucrainene, amintind că de la începutu invaziei, cel puțin 15 generali din armata Moscovei au murit, unii în urma unor atacuri țintite, în timp ce nu există informații publice despre „eliminarea” unor generali ucraineni de către serviciile secrete ruse.

Propagandiștii ruși, supărați că militarii de rang înalt nu sunt protejați

În mesajele distribuite pe canalele de Telegram, autorii susțin că unii comandanți militari ruși, descriși drept „patrioți”, cuma fost numărul 2 în GRU, nu beneficiază de protecție specială, spre deosebire de politicieni și oficiali guvernamentali, care sunt păziți de Serviciul Federal de Protecție.

„Ei sunt cei care fac rău”. Propagandiștii mai spun că nimeni nu ar încerca să elimine politicienii corupți din Rusia, dându-l exemplu pe Timur Ivanov, fostul adjunct al lui Serghei Șoigu la Ministerul Apărării, „generalul glamour” condamnat la 13 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri și spălare de bani.

Adjunctul șefului GRU, generalul Vladimir Alekseev, a fost împușcat vineri la Moscova de un atacator necunoscut.



Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat Ucraina de tentativa de asasinat pentru a sabota negocierile de pace. Kievul a negat orice implicare, prin vocea ministrului ucrainean de externe Andrii Sîbiha.

Echipa de negociere a Rusiei este formată exclusiv din militar și este condusă de șeful GRU, amiralul Igor Kostiukov.