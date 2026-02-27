Proprietarii de locuințe mai vechi de 50 de ani vor plăti impozite mai mici. Pentru cine scade și impozitul pe mașină / Ce faci dacă ai plătit deja

Guvernul a reintrodus vineri, printr-o ordonanță de urgență, reduceri de impozite la locuințele mai vechi de 50 de ani, după ce eliminarea acestora de la 1 ianuarie 2026 a triplat în unele cazuri sumele plătite de proprietarii acestora. Astfel, pentru locuințele cu o vechime între 50 și 100 de ani primăriile pot aplica o cotă de reducere de 15%, iar pentru cele mai vechi de 100 de ani reducerea va fi de 25%.

Guvernul a anunțat vineri că a aprobat o ordonanță de urgență care include mai multe modificări în domeniile fiscal și energie, precum și completări sau revizuiri ale unor acte normative.

Astfel, în ceea ce privește reducerea valorii impozabile a clădirilor vechi, cotele de reducere vor fi:

15% pentru clădiri cu vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, la 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

25% pentru clădiri cu vechime de peste 100 de ani, la 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

Dacă s-au efectuat lucrări de renovare majoră, anul finalizării se actualizează la anul recepției lucrărilor.

Renovarea majoră include obligatoriu lucrări de intervenții asupra structurii de rezistență a clădirii (reconstrucție, consolidare, modernizare, modificare sau extindere etc.) și alte lucrări pentru îmbunătățirea performanței energetice și calității arhitectural-ambientale.

Anul terminării se actualizează dacă valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea inițială, la finalizarea lucrărilor.

Ce se întâmplă cu cei care au plătit impozite mărite

Potrivit Guvernului, pentru anul 2026, autoritățile publice locale pot reveni asupra hotărârilor prin care s-au stabilit cotele adiționale la impozitele şi taxele locale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în sensul reducerii acestora, dar nu sub cota standard de impozitare prevăzută de lege.

„Impozitele şi taxele locale plătite în cuantum mai mare de contribuabili se regularizează în condiţiile prezentei ordonanțe de urgență, sumele respective urmând să fie considerate în contul obligațiilor fiscale restante ori următoare sau să fie restituite celor îndreptățiți, conform reglementărilor legale în vigoare”, spune Guvernul.

O altă modificare vizează bazele sportive construite de către terți și administrate de asociații și fundații – acestea pot fi scutite de la plata impozitelor și taxelor locale, prin decizia autorităților locale, dar într-o anvelopă de reducere de 5% față de impozitele și taxele încasate în cursul anului precedent.

Scade și impozitul pe casă și mașină pentru persoanele cu handicap

Actul adoptat vineri de Guvern introduce și reducerea taxelor și impozitelor locale datorate de persoanele cu dizabilități și de reprezentanții legali, astfel:

în cazul clădirii folosite ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav şi a reprezentanților legali, pe perioada îngrijirii, supravegherii şi întreținerii acestora, impozitul se reduce cu 50%. Aceeași cotă de reducere se aplică și în cazul terenului aferent clădirii, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav și a reprezentanților legali;

în cazul clădirii folosite ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap accentuat şi a reprezentanților legali, pe perioada îngrijirii, supravegherii şi întreținerii acestora, impozitul se reduce cu 25%. Aceeași cotă de reducere se aplică și în cazul terenului aferent clădirii, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap accentuat și a reprezentanților legali.

Reducerile se aplică pentru întreaga clădire de domiciliu, respectiv pentru terenul aferent clădirii, deținute în comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile și terenurile aflate în proprietatea persoanelor menționate anterior. În cazul în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu și terenul aferent clădirii aparțin unor terți, reducerea nu se acordă pentru acea cotă-parte.

Reducerea impozitului pe clădiri și terenurile aferente acestora se acordă pe baza documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior și în funcție de luna în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior, începând cu luna următoare.

În cazul mijloacelor de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc, impozitul se reduce după cum urmează:

Cu 50% pentru cele aflate în proprietatea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanților legali ai acestora pe perioada îngrijirii, supravegherii și întreținerii, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Cu 25% pentru cele aflate în proprietatea persoanelor cu handicap accentuat sau a reprezentanților legali ai acestora pe perioada îngrijirii, supravegherii și întreținerii, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică pe baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și, respectiv, în funcție de luna în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior, începând cu luna următoare.

De reducerea taxelor și impozitelor locale în cotele stabilite astăzi de Guvern vor beneficia peste 70% din totalul persoanelor cu dizabilități din România.

Cum s-au triplat unele impozite la locuințe de la 1 ianuarie 2026

Din 2026, impozitele pe proprietate și mașini pentru persoanele fizice au fost majorate semnificativ prin cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament.

Guvernul a majorat baza de impozitare și a eliminat anumite reduceri de impozite pe care le puteau aplica autoritățile locale la apartamentele mai vechi de 30 de ani, fapt care a generat creșteri și de 3 ori a impozitului pe astfel de locuințe.

„În forma anterioară a Codului fiscal, existau niște reduceri ale valorii impozabile pentru clădiri mai vechi de 30 de ani, respectiv 50 de ani. Eliminând aceste reduceri, valoarea impozabilă a apartamentului este aceeași indiferent de vechimea acestuia. În cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice, se menține sistemul de stabilire a valorilor impozabile prin rapoarte de evaluare”, a explicat în luna decembrie pentru HotNews.ro Adrian Vascu, fost președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) și fondator al companiei Veridio.