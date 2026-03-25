Proprietarul OnlyFans a trăit atât de rupt de lume încât moartea sa a trecut neobservată mai multe zile

Miliardarul Leonid Radvinsky, proprietarul platformei OnlyFans, cunoscut dintr-o singură fotografie și notoriu pentru modul în care evita ieșirile publice, era mort de câteva zile înainte ca vestea să devină publică, relatează The Independent.

Omul de afaceri în vârstă de 43 de ani, care se lupta cu cancerul, a decedat mai devreme decât anunțul făcut luni, a dezvăluit Andy Bachman, directorul general al Creators Inc., o companie care colaborează îndeaproape cu creatorii de conținut pentru adulți de pe OnlyFans.

„Persoanele din interior știau că [Radvinsky] se confrunta cu probleme de sănătate de ceva vreme, iar, deși dispariția sa este tragică, el a lăsat în urmă o companie pe deplin pregătită și rezilientă”, a declarat Bachman pentru The New York Post.

„Moartea sa nu a fost bruscă, astfel că a existat multă pregătire. A murit cu câteva zile înainte ca presa să afle, așa că nu a existat nicio întrerupere a activității”, a adăugat el. Moartea lui Radvinsky a fost confirmată de OnlyFans abia după ce informația a apărut inițial în presa de SUA.

Măsurile extreme luate de Radvinsky pentru a evita să fie fotografiat

Înainte de moarte, Radvinsky a evitat lumina reflectoarelor și a cumpărat un apartament de lux pe malul oceanului, de 550 de metri pătrați, în valoare de 19 milioane de dolari, în cadrul Turnberry Ocean Club din Miami, una dintre cele mai exclusiviste cartiere rezidențiale ale orașului american.

Proprietatea de lux funcționa ca o fortăreață, având lifturi private, securitate non-stop și acces direct la parcare, ceea ce îi permitea lui Radvinsky să evite inclusiv persoanele care intrau sau ieșeau din clădire.

Lui Radvinsky i-a supraviețuit soția sa, Yekaterina „Katie” Chudnovsky, avocat și filantrop care coordonează proiecte speciale la o fundație de cercetare a cancerului.

Radvinsky, un antreprenor născut în Ucraina și crescut la Chicago, s-a ținut în mare parte departe de ochii publicului, în ciuda faptului că deținea una dintre cele mai proeminente și controversate platforme de conținut pentru adulți din lume.

Proprietarul OnlyFans a avut o avere de aproape 5 miliarde de dolari

În una dintre puținele sale apariții publice, Radvinsky a participat în 2024 la un eveniment de gală alături de soția sa pentru a sprijini cercetarea în domeniul afecțiunilor gastrointestinale. La eveniment, Chudnovsky a dezvăluit că cei doi au contribuit la finanțarea unui grant de 23 de milioane de dolari pentru cercetarea cancerului, în declarații care păreau să facă o referire subtilă la problemele de sănătate proprii ale lui Radvinsky, potrivit The Wall Street Journal.

„Datorită oamenilor de știință din spatele cercetărilor pe care le finanțăm, un miracol a urmat altuia. Progresele vor schimba pentru totdeauna fața tratamentului cancerului. Iar Leo este aici în această seară, demonstrând că știința și miracolele merg mână în mână”, a spus Chudnovsky în timpul discursului pe care l-a ținut la gală.

Forbes estima averea netă a lui Radvinsky în momentul decesului său la 4,7 miliarde de dolari, el numărându-se printre cei mai bogați 1.000 de oameni din lume.