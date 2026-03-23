Cine a fost Leonid Radvinsky, afaceristul enigmatic care a transformat OnlyFans într-o companie de miliarde de dolari



Leonid „Leo” Radvinsky, antreprenorul de origine ucraineană care a transformat platforma de conținut pentru adulți OnlyFans într-o companie de miliarde de dolari, era cunoscut pentru aversiunea sa față de ieșirile publice și stilul enigmatic în care își conducea inclusiv afacerile, arăta The Wall Street Journal într-un portret pe care i l-a făcut în vara trecută.

Radvinsky, a cărui deces a fost anunțat luni de compania sa, are un website personal minimalist, în care se descrie drept un creator de companii, un investitor timpuri și un pilot de elicopter aspirant.

Este însă trecută sub tăcere principala sursă a averii lui Radvinsky: platforma de conținut pentru adulți, pe care a antreprenorul care a murit la vârsta de 43 de ani a transformat-o într-o veritabilă forță a pornografiei online.

OnlyFans are peste 300 de milioane de utilizatori, mulți dintre ei plătind abonamente pentru paginile creatorilor, videoclipuri „pay-per-view” și interacțiuni personalizate. Printre creatorii de conținut de pe platformă se numără lucrători din industria pornografică, dar și amatori care activează în paralel, vedete pop și alte celebrități provocatoare, care oferă adesea conținut explicit abonaților plătitori.

În 2023, OnlyFans a plătit 6,6 miliarde de dolari creatorilor de conținut, în creștere cu 19%, adică 1,2 miliarde de dolari față de anul precedent. Veniturile nete ale companiei au crescut în 2023 la 1,3 miliarde de dolari, dintre care două treimi proveneau din SUA, iar profitul înainte de impozitare a urcat cu 25%, ajungând la 658 de milioane de dolari.

„OnlyFans a schimbat complet industria pentru că a deschis-o către oamenii obișnuiți, care pot deveni interpreți”, declara anul trecut pentru WSJ Alana Evans, activă în industria divertismentului pentru adulți din 1998 și lideră a sindicatului Adult Performance Artists Guild.

Anul trecut, Radvinsky purtase discuții pentru vânzarea OnlyFans pentru aproximativ 8 miliarde de dolari.

Proprietarul OnlyFans avea o avere estimată de Forbes la 4,7 miliarde de dolari

Totuși, deși a fost un veritabil rege global al pornografiei, Radvinsky era cunoscut pentru discreția sa extremă, WSJ notând că acesta „a dus la perfecțiune arta de a rămâne nevăzut”. Nu acorda interviuri și evita evenimentele din industrie.

O singură fotografie cu el, zâmbind și ținându-și brațele încrucișate, circulă pe internet de ani de zile. Persoanele care au lucrat cu Radvinsky spun că sunt obligate prin acorduri de confidențialitate să nu ofere niciun fel de informații despre el.

Forbes estimează că acesta avea o avere de aproape 5 miliarde de dolari în momentul decesului. Documentele depuse de OnlyFans în Marea Britanie, țara în care este înregistrată compania din spatele său, arată că Radvinsky era unicul său proprietar.

El afirma pe site-ul său personal că spera ca într-o zi să semneze „The Giving Pledge”, inițiativa lui Bill Gates și Warren Buffett care îi încurajează pe miliardari să își doneze averile înainte de moarte pentru cauze de filantropie. În una dintre rarele sale apariții publice, Radvinsky a participat în 2024 la o gală a unei fundații de cercetare gastrointestinală. Katie Chudnovsky, soția sa, face parte din consiliul de conducere al fundației de peste un deceniu.

Născut în Ucraina în timpul Uniunii Sovietice, Radvinsky a ajuns când era copil în orașul american Chicago. A petrecut cel puțin o parte din tinerețe nu departe de Chudnovsky, o altă emigrantă evreică din fosta Uniune Sovietică, care era cu doar câțiva ani mai mică decât el la Universitatea Northwestern.

Leonid Radvinsky a intrat în afaceri în perioada de „Vest Sălbatic” a internetului

Radvinsky a văzut oportunități de afaceri în latura provocatoare a internetului încă din perioada în care era elev de liceu. La școală, afacerea sa online era un secret prost păstrat.

Acea afacere se numea Cybertania – actele de înființare au fost semnate de mama lui Radvinsky în 1999, când acesta era încă adolescent. Una dintre primele sale inițiative a fost operarea unor site-uri precum Ultimate Passwords, înregistrat în 2000, care pretindea că oferă parole sparte pentru site-uri pornografice.

Conform înregistrărilor ce au rămas pe internet, printre sutele de domenii pornografice pe care le deținea se numărau nume ale unor celebrități și actrițe populare la acea vreme, precum Paris Hilton, Tara Reid, Britney Spears, Jessica Simpson, Shannon Elizabeth și Ben Affleck. Multe dintre aceste site-uri promiteau linkuri către diverse videoclipuri pornografice.

Afacerea lui Radvinsky a continuat să crească și el a înființat și alte companii, inclusiv un site numit MyFreeCams în 2004. Era perioada de început a fenomenului de videochat, în care modelele combină conversațiile informale cu conținut live explicit, pentru care utilizatorii plătesc online.

Radvinsky și Chudnovsky s-au căsătorit în 2008, într-o sală de banchet luxoasă din zona Chicago, potrivit unui anunț publicat în Chicago Tribune. Chudnovsky, avocat cu propriul cabinet, s-a descris în ultimii ani drept consilier juridic principal al unei „companii internaționale private din domeniul tehnologiei”.

Într-un interviu din 2021 acordat unei reviste online pentru femei, Chudnovsky a spus că este mama a patru copii.

Radvinsky a încercat să cumpere Penthouse, înainte de OnlyFans

În 2018, Radvinsky s-a numărat printre potențialii ofertanți pentru brandul pornografic intrat în faliment Penthouse, alături de compania-mamă a PornHub și imperiul Hustler al lui Larry Flynt, potrivit documentelor din instanță.

Nu a câștigat acea licitație, dar la scurt timp după aceea a făcut o investiție care s-a dovedit mult mai profitabilă: a cumpărat 100% din OnlyFans pentru o sumă nedezvăluită.

Tim Stokely, fondatorul site-ului, a declarat ulterior pentru Financial Times că Radvinsky i-a trimis idei strategice prin email și că a fost impresionat. El a renunțat în cele din urmă la orice rol în companie la sfârșitul anului 2021.

Când Radvinsky a cumpărat OnlyFans, entitatea corporativă din Marea Britanie nu raporta venituri deoarece se încadra în regimul pentru companii mici. În doar un an, plățile utilizatorilor au crescut de peste patru ori, ajungând la aproximativ 308 milioane de dolari.

Sub conducerea lui Radvinsky, OnlyFans a exploatat puterea altor platforme de social media pentru a crește numărul de înscrieri. Utilizatorii își descoperă creatorii preferați de conținut provocator pe site-uri precum Instagram și TikTok, apoi ajung pe paginile lor de OnlyFans, unde găsesc conținut necenzurat contra cost.

Modelul de venituri este simplu: plățile abonaților sunt împărțite astfel încât 80% revin creatorilor și 20% platformei OnlyFans.

Pandemia de COVID-19 l-a făcut pe proprietarul OnlyFans miliardar

Lucrurile au explodat cu adevărat în 2020, când restricțiile impuse în jurul lumii din cauza pandemiei de COVID-19 i-au făcut pe mulți oameni să caute modalități de a câștiga bani și de a combate singurătatea. OnlyFans a crescut cu aproape 300.000 de utilizatori noi în fiecare zi în 2021, potrivit documentelor pe care le-a depus în Marea Britanie

În acea perioadă, Radvinsky și Chudnovsky s-au mutat în Florida. Locuința lor, conform registrelor de proprietate, era un conac de aproximativ 930 de metri pătrați, deținut anterior de jucătoarea de tenis Chris Evert.

Până în 2023, Radvinsky locuia într-un duplex somptuos din sudul Floridei. Apartamentul, cu ferestre înalte și vedere la ocean, a fost achiziționat pentru peste 20 de milioane de dolari.

„Suntem profund îndurerați să anunțăm moartea lui Leo Radvinsky”, a declarat luni un purtător de cuvânt al OnlyFans într-un comunicat transmis revistei Variety. „Leo s-a stins în mod pașnic după o lungă luptă cu cancerul. Familia sa a solicitat discreție în această perioadă dificilă”, a adăugat acesta.

