Proprietarul unei nave vikinge din filmul „Odiseea” se plânge că n-a primit banii promiși nici până în ziua de azi

Proprietarul suedez al unei replici a unei corăbii vikinge care apare în noul film „Odiseea” al lui Christopher Nolan spune că realizatorii lungmetrajului i-au returnat ambarcațiunea avariată și nu au achitat costurile reparațiilor, relatează The Guardian.

Nava de război „Glad av Gillberga” a fost construită după modelul unei epave datând din jurul anului 1040, care a fost descoperită în fiordul Roskilde din Danemarca. În aproape trei decenii petrecute pe mare, corabia a navigat cu succes pe Marea Nordului, Marea Baltică și a traversat chiar Atlanticul până în Canada.

Însă proprietarul spune că, după șase luni petrecute în posesia studioului Universal Studios, nava ar fi suferit avarii considerabile, inclusiv la pupa și la catarg. Vikingaleden, un centru viking nonprofit din regiunea Värmland din vestul Suediei susține că nu a primit nicio plată după ce a emis o factură către Universal pentru materialele folosite la repararea navei.

„Cerem doar costul materialelor”, afirmă proprietarul navei folosite în „Odiseea”

Peter Olausson, președintele asociației Vikingaleden, a declarat că, deși s-a simțit mândru că nava a fost inclusă în film, acest sentiment a fost eclipsat de ceea ce el consideră a fi refuzul studioului de a acoperi costurile daunelor.

Asociația spune că nici un an mai târziu, după ce filmul a debutat în cinematografe cu încasări uriașe, factura nu a fost achitată.

„Noi cerem doar costul materialelor, nici n-am facturat manopera”, afirmă Olausson. „Desigur, Universal își poate permite acești 6.000 de dolari. Noi ne simțim uitați”, subliniază el.

Nava este acum din nou în exploatare, însă Olausson acuză Universal că nu și-a respectat promisiunea. „Înțelegerea era că noi vom face reparațiile și vom fi despăgubiți financiar”, susține acesta.

Filmul „Odiseea” a avut un buget de 250 de milioane de dolari

Olausson a adăugat că, pentru Universal, suma restantă este relativ mică, însă pentru asociația cu 200 de membri care administrează satul viking și muzeul e vorba de o sumă importantă.

Filmul apreciat de critici a avut un buget de producție de 250 de milioane de dolari și se bazează pe poemul epic al Greciei antice scris de Homer, care urmărește călătoria de zece ani pe mare a lui Odiseu (Ulise), regele din Itaca, în drumul său spre casă după Războiul Troian.

„Glad av Gillberga” a fost folosită drept una dintre navele de escortă ale flotei, despre care se crede că era asemănătoare corăbiilor vikinge nordice.

Nava principală, corabia lui Odiseu, a fost „Draken Harald Hårfagre”, o replică norvegiană cu o lungime de 35 de metri.