Propunerea făcută de SUA lui Vladimir Putin privind Europa

Statele Unite au solicitat Rusiei să elaboreze un nou acord de securitate cu Europa, au declarat două surse informate privind propunerea pentru Axios, citat de The Moscow Times.

Acest acord a reprezentat un punct-cheie în cadrul negocierilor de pace privind războiul din Ucraina de la Abu Dhabi din ultimele două zile, au precizat surse.

Reprezentanții Rusiei prezenți la întâlnire au afirmat că războiul de amploare din Ucraina a izbucnit deoarece fostul președinte american Joe Biden nu a răspuns la o scrisoare a lui Vladimir Putin în care erau prezentate preocupările legate de securitate.

Drept răspuns, emisarii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au propus ca partea rusă să pregătească un nou proiect care să răspundă preocupărilor și cerințelor Moscovei în acest domeniu.

Documentul trebuie, de asemenea, să prezinte „măsurile simetrice” pe care Rusia este pregătită să le ia pentru a reduce tensiunile în relațiile cu țările europene.

Witkoff și Kushner au adăugat că, pentru a asigura o discuție serioasă pe aceste teme, la negocieri trebuie să participe și reprezentanți europeni.

Când poate intra în vigoare noul acord

Reprezentanții lui Donald Trump au sosit joi la Moscova unde este așteptată o întâlnire cu Vladimir Putin. Aceștia intenționează să readucă în discuție chestiunea unui nou acord de securitate între Rusia și Europa, potrivit surselor Axios.

Cu toate acestea, una dintre sursele publicației a precizat că punerea în aplicare a acestui acord va fi posibilă numai după încheierea războiului din Ucraina.

„Zelenski nu va fi de acord cu un acord până când nu va ști ce se va întâmpla în continuare cu garanțiile de securitate. Putin vrea să știe și el acest lucru. De aceea, problema securității este atât de importantă”, a explicat sursa.

Cum vede Rusia relația cu Europa

Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus și șef al delegației ruse la negocierile cu Ucraina, a descris obiectivul principal ca fiind crearea unui nou sistem cuprinzător de securitate în Europa, „unul care va deveni un nou Ialta și Potsdam modern, unul care va fi impregnat de spiritul de la Helsinki din 1975, unul care va răspunde noilor realități moderne și unul care va fi echitabil”.

Dacă se va construi un astfel de sistem de securitate, va fi posibil să se asigure „pacea în Europa timp de decenii și, poate, chiar secole”, a mai precizat negociatorul rus.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că Rusia dispune de un „document de poziție” privind forma pe care ar trebui să o aibă o nouă arhitectură de securitate în Eurasia. El și-a exprimat speranța că Statele Unite „vor avea determinarea necesară pentru a continua dialogul în vederea atingerii unui echilibru echitabil al intereselor, în care securitatea nimănui să nu fie încălcată”.

Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că Europa va începe discuțiile privind o nouă arhitectură de securitate abia după încheierea războiului din Ucraina.