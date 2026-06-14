„Propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni sporește actuala criză”. AUR critică dur decizia lui Nicușor Dan

Președintele AUR, George Simion, face declarații de presă în urma depunerii unei moțiuni de cenzură alături de Partidul Social Democrat împotriva guvernului în funcțiune, în București, 28 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul condus de George Simion a reacționat dur după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, acuzând o încălcare a principiilor democratice și invocând formarea unor „regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare”.

AUR a transmis că „democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024” și a subliniat că România traversează o perioadă de criză politică profundă, într-un comunicat de presă, pe care George Simion l-a distribuit și pe pagina sa de Facebook.

„AUR rămâne alături de democrație și voința românilor”, a fost mesajul liderului AUR.

De asemenea, formațiunea consideră că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a fost făcută fără o susținere politică explicită și a criticat modul în care a fost anunțată decizia.

„Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem. Separația puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Președinției. Când acesta se blochează, soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate”, au transmis reprezentanții celui mai mare partid de opoziție din România.

Partidul AUR a mai avertizat că nu va accepta apariția unor „regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare” în România.

„Constatăm cu tristețe că am avut dreptate în ceea ce am susținut. Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement”, cred reprezentanții formațiunii.

Ei au mai adăugat că își mențin pozițiile exprimate anterior și că „România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță”.

Declarațiile reprezentanțiilor AUR au venit la puțin timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat desemnarea prim-vicepreședintelui PNL Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, decizie care a generat reacții pe scena politică din România, inclusiv în interiorul PNL, mai mulți liberali acuzând un act de trădare.