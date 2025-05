Propunerea lui Cristian Popescu Piedone pentru viitorul candidat la Primăria Capitalei

Președintele PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat vineri, după ședința Consiliului General al Municipiului București, că în opinia sa coaliția partidelor pro-europene trebuie să aibă un candidat unic la alegerile pentru viitorul primar al Bucureștiului.

„Deci, în primul rând, România și-a arătat drumul prin votul exprimat. Aveți un președinte pro-european, avem un guvern interimar pro-european. Acuma, următorul guvern trebuie să țină linia votului exprimat de români. Cine va face parte din coaliția de guvernare, urmează să vadă, dar în special primarul general, în viziunea mea, ar trebui să fie tot un candidat unic al coaliției de guvernare pro-european. Spun lucrul ăsta pentru că cel care va candida și va anunța candidatura pentru Primăria Municipiului București trebuie să mențină climatul de liniște pe care românii și-l doresc de foarte mult timp”, a declarat șeful ANPC.

„Este un vot majoritar nediscutabil, România și-a ales drumul”, a subliniat Piedone.

Acesta a participat la ședința în care consilierii generali ai Municipiului București au hotărât ca viceprimarul liberal Stelian Bujduveanu să preia interimatul la Primăaria Capitalei, după demisia lui Nicușor Dan.

„Singura soluție ca acești 2 ani când se vor alinia din nou la start toate partidele politice și este normal, vine din nou un ciclu electoral în 2028, nu pentru președinte, pentru parlamentare, locale. Atunci într-adevăr, cel mai bun să câștige”, a mai spus președintele PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu.

Șeful ANPC a mai declarat că nu are de gând să intre în cursa pentru Primăria Capitalei.

„În concluzie, Cristian Popescu Piedone pe perioada interimatului acesta de 2 ani de zile, ce am văzut și ei alinierea domnului primar de la Sectorul 4, am văzut și alinierea domnului Negoiță. Am văzut că mai multe fețe publice și politice care au zis că nu vor candida. Acuma eu îi înțeleg. Nu, nu ar fi avut vreo șansă. Am înțeles și nu vreau să mă bag iar într-o bătălie să stric vreun feng-shui cuiva. Cristian Popescu Piedone cu subiect și predicat nu candidez la Primăria Capitalei”, a spus fostul primar al sectorului 5.

Întrebat de jurnaliști dacă viitoarea coaliție de guvernare pro-europeană ar trebui să propună un candidat membru de partid sau independent, Piedone a subliniat că alegătorii preferă în acest moment persoane apolitice.

„Pot stabili cei din coaliția de guvernare. Cei care au partidele sau mai toate partidele care se aliniază la stat, dar vorbesc în special de coaliția de guvernare, trebuie să aibă înțelepciunea să-și aleagă, să-și aleagă unul singur. Trebuie să-și aleagă climatul de liniște și pace. Este trendul independenților. S-a văzut sictirul românului la vot”, a mai declarat președintele PUSL.

Ce urmează la Primăria Capitalei după demisia lui Nicușor Dan

Conform legislației, prefectul Capitalei are la dispoziție 10 zile de la primirea demisiei pentru a constata vacantarea funcției și a solicita Guvernului stabilirea unei date pentru alegeri.

Guvernul, la rândul său, este obligat prin Codul Administrativ să stabilească această dată în maximum 90 de zile.

Cel mai probabil, bucureștenii vor fi chemați din nou la urne în această toamnă, în lunile septembrie sau octombrie 2025.

Nicușor Dan estima vineri că un nou guvern va fi numit în „2-3-4 săptămâni”.