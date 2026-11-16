Propunerea lui Emil Boc pentru reorganizarea județelor. Spune că e varianta care va mulțumi și UDMR

România poate fi reorganizată în 8 regiuni plus două județe separate, Harghita și Covasna, propune Emil Boc, primar al Clujului și președintele executiv al Asociației Municipiilor din România, într-un interviu la Digi24.

Varianta cu 8 regiuni a fost înaintată luni și de Lia Olguța Vasilescu. Primarul Craiovei a indicat o reorganizare pe structura actuală a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), care în prezent reprezintă 8 regiuni.

Emil Boc, care a încercat fără succes o reorganizare administrativă pe când era premier, spune că varianta cu 8 regiuni + 2 județe este cea potrivită pentru a ridica opoziția UDMR.

„Adică 8 pe mari regiuni, plus Harghita și Covasna, pentru a putea să amenajăm și situația minorității maghiare ca să nu fie obligată să fie prinsă în structuri mai mari, unde să nu-și mai poată regăsi identitatea. Nu am avut majoritate atunci necesară să pot promova și proiectul a rămas neadoptat”, a declarat Emil Boc.

Boc cere „o reformă dură”

Europarlamentarul PSD Dragoş Benea, coordonatorul grupului intern din partid pentru reforma administrativ-teritorială a României, a indicat anterior ca posibil punct de plecare modelul celor 15 Curți de Apel, fără să susțină că viitoarea organizare va avea obligatoriu același număr de unități.

„Noi am spune, din moment ce deja avem modelul dezvoltării regionale pe programele regionale, cele 8 din România, acela ar trebui să fie modelul. În loc de 15, 8 plus două, pentru a discuta componenta care să reflecte populația maghiară. Deci o reformă dură asta ar însemna”, a declarat Boc, care a subliniat că nu vorbește în numele PNL.

UDMR a cerut ca reforma administrației să nu se bazeze pe criteriul numeric și a amenințat cu moțiune de cenzură dacă legea va fi adoptată prin asumarea răspunderii în Parlament de către Guvernul Niculescu.

PSD a criticat solicitările făcute de UDMR. „Regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași și la Olt, și la Botoșani, și la Harghita, și Covasna”, a declarat Sorin Grindeanu.

Boc critică unificările de localități pe modelul „sărăcia cu sărăcia”

Emil Boc a mai precizat că localitățile din jurul municipiilor reședință de județ nu ar trebui unificate pe modelul „sărăcia cu sărăcia”.

„Ne referim aici la municipiile reședință de județ. În jurul fiecărui municipiu de județ radiază câteva comune importante, care depind pentru transport public, pentru școală, pentru educație, pentru sănătate, pentru alte servicii, de municipiu reședință de județ. Acolo, o parte din aceste comune nu ar trebui să se unifice cu alte comune, cum spunea un coleg de-al meu, să unești sărăcia cu sărăcia, ci să unești sărăcia cu o anumită prosperitate care e în zona urbană a municipiului reședință de județ”, a declarat Emil Boc.

Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că reforma administrativă este deocamdată în stadiul unei propuneri pe care a făcut-o europarlamentarul Dragoş Benea şi că nu a existat până acum o discuţie pe acest subiect în interiorul PSD.