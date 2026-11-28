Un consilier local AUR din Pașcani, medicul chirurg Abdalla Bashir, a propus în ședință de Consiliu Local inițierea unui plan național de export al câinilor fără stăpân pentru a fi consumați, relatează publicația locală Bit24. Președintele AUR Iași a precizat, ulterior, că o asemenea propunere nu are legătură cu doctrina și valorile formațiunii, iar un deputat AUR a cerut excluderea din partid.

Afirmațiile lui Abdalla au fost făcute în cadrul ședinței Consiliului local de vineri, când unul dintre consilieri l-a întrebat pe primar ce măsuri a luat pentru strângerea câinilor fără stăpân de pe străzile municipiului.

„Fac acțiuni, dar nu avem unde să îi ducem. Nu îi mai primesc la padoc. Este plin. Nu știu ce să facem. Am adunat sute de câini. Cheltuim bani. În fiecare an strângem sute de câini de pe străzile din Pașcani și apar alții”, a spus primarul Marius Pintilie.

„De ce să nu fie un plan național să îi exporte în alte țări unde se mânâncă. Exportăm oi, exportăm vaci!”, a venit propunerea consilierul AUR.

Potrivit presei locale, municipiul Pașcani nu are un padoc propriu. Câinii sunt duși la un padoc închiriat, administrat de o asociație de protejare a animalelor fără stăpân. Primăria suportă cheltuielile pentru hrană și servicii medicale, care se ridică la aproximativ 150.000 de lei anual.

În ședință a fost dezbătută și varianta eutanasierii câinilor fără stăpân. Primarul Marius Pintilie a spus că „eutanasierea înseamnă să omori niște animale” și a evitat un răspuns tranșant, motivând că o asemenea măsură presupune inclusiv o dispoziție a primarului.

La rândul său, președintele Comisiei juridice, Cătălin Conache, a precizat că unele hotărâri ale Consiliului Local privind această problemă au fost deja atacate în instanță.

„Este și varianta în care, ca să nu ajungem la eutanasieri, să facem sterilizări”, a mai spus primarul.

AUR se delimitează de propunerea consilierului

Deputatul Ciprian Paraschiv, președintele AUR Iași, s-a delimitat de soluția propusă de Abdalla Bashir.

„Mă delimitez complet și fără echivoc, în numele Organizației Județene AUR Iași, de declarațiile făcute de medicul Abdalla Bashir, consilier local în cadrul Consiliului Local Pașcani, referitoare la gestionarea animalelor fără stăpân. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) militează pentru un tratament uman, civilizat și eficient în ceea ce privește protecția animalelor”, a scris Paraschiv într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că o asemenea propunere nu are legătură cu doctrina și valorile formațiunii și că i-a cerut explicații consilierului.

„Susținerea sau inițierea unui asemenea proiect legislativ nu intră în discuție nicio secundă. În calitate de președinte al Organizației Județene AUR Iași, i-am cerut deja explicații. domnului consilier pentru aceste declarații, pe care le consider complet indezirabile. Reiterez cu tărie faptul că un astfel de proiect este exclus și ne delimităm ferm de astfel de poziții”, a mai transmis deputatul AUR.

Ciprian Paraschiv a mai precizat că formațiunea „rămâne un susținător constant al politicilor europene de gestionare responsabilă și umană a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân din România”.

Mai mulți deputați AUR au reacționat la postarea lui Ciprian Paraschiv. Lidia Vadim l-a felicitat pentru poziția adoptată, în timp ce deputatul Tiberiu Barstan a spus că „acest om nu are ce căuta în rândurile partidului nostru”.