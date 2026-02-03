Propuneri CSM pentru modificarea legilor din justiție: Magistrații cer ca anumite cauze să nu mai fie în sarcina instanțelor

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a înaintat Ministerului Justiţiei o serie de propuneri legislative care să conducă la degrevarea instanțelor judecătorești, anunță instituția într-un comunicat de presă.

Excluderea unor cauze din circuitul instanțelor judecătorești, reorganizarea teritorială, metode alternative de soluționare a litigiilor, simplificarea procedurilor în căile de atac în dosarele civile, informatizarea instanțelor sunt câteva dintre măsurile propuse de CSM.

Ce cauze vrea CSM să nu mai fie în competența instanțelor judecătorești

excluderea cauzelor având ca obiect dizolvarea şi radierea de drept din materia societăților.

excluderea cererilor necontencioase în materie de înscriere, modificare și desființare a persoanelor juridice fără scop lucrativ și înlăturarea obligaţiei de a ţine registrele de evidenţă privind aceste persoane juridice.

excluderea cauzelor având ca obiect înlocuirea amenzii contravenționale cu prestarea unei activități în folosul comunității; eliminarea efectului suspensiv de executare al introducerii plângerii contravenționale, în special în materia contravențiilor la regimul rutier.

renunțarea la procedura încuviințării executării silite a titlurilor executorii reprezentate de hotărâri judecătorești, precum și simplificarea procedurii de încuviințare a executării silite a altor titluri executorii altele decât hotărârile judecătorești.

partajarea atribuţiilor de control privind exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale persoanei majore ocrotite între autoritatea tutelară şi instanţa judecătorească; excluderea din competența instanței judecătorești a unor cereri privitoare la curatelă.

excluderea cauzelor având ca obiect divorțul prin acord.

De asemenea, CSM solicită degrevarea judecătorilor de unele atribuții corelativ cu transferul acestora către personalul auxiliar de specialitate sau către asistentul judecătorului.

Propuneri vizând modificarea competenței instanțelor judecătorești

modificarea competenței teritoriale prevăzute de art. 13 alin. (5) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor.

lărgirea competenţei judecătorilor stagiari care îşi desfăşoară activitatea de stagiatură în instanţe.

reglementarea competenței judecătorului de supraveghere a privării de libertate de a se pronunța asupra contestațiilor formulate de persoanele aflate în executarea unei pedepse cu închisoarea împotriva deciziilor directorului ANP de schimbare a locului detenției sau de respingere a cererilor de transfer.

preluarea soluției legislative prevăzute de dispoziţiile art. 10 alin. (3) şi (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 referitoare la competenţa teritorială şi în materia litigiilor de muncă.

modificarea competenței teritoriale exclusive a Curții de Apel București în materia concurenței; competenţa prevăzută de O.U.G nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE; competența prevăzută O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

Majorarea taxei de timbru

Consiliul Superior al Magistraturii mai solicită majorarea sau actualizarea cuantumului unora dintre taxele judiciare de timbru pentru a lua în considerare cheltuielile pe care le implică procedura judiciară și realitățile economice.

De asemenea, CSM are mai multe propuneri pentru încurajarea justițiabililor de a apela la mijloace alternative de soluționare a litigiilor și instituirea altor proceduri, precum și pentru utilizarea procedurii administrării probelor prin avocați.

CSM mai anunță ca până la finalul lunii februarie 2026 să fie consultaţi reprezentanții UNBR și reprezentanții altor profesii juridice cu privire la eventualele dificultăți practice „care ar putea fi generate de procesul de normare şi, de asemenea, să fie definitivat mecanismul de normare și adaptarea corespunzătoare a legislației secundare relevante”.

Propunerile integrale ale CSM pot fi consultate în documentul de mai jos: