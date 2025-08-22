Protecția solară scade riscul de cancer de piele și previne îmbătrânirea prematură. Șapte criterii de care să ții cont când alegi o cremă de protecție solară

Deși cei mai mulți oameni știu, măcar în teorie, cât de importantă este crema de protecție solară, alegerea produsului potrivit nu este deloc simplă. În magazine se găsesc zeci de variante, cu factori SPF diferiți, texturi variate și promisiuni care mai de care mai atrăgătoare, iar consumatorul ajunge să fie derutat. Conform Academiei Americane de Dermatologie, doar 14% dintre americani folosesc zilnic protecție solară, iar situația din România este comparabilă. Îngrijorător este și faptul că una din cinci persoane va dezvolta cancer de piele până la vârsta de 70 de ani, iar un studiu recent a scos la iveală că cinci arsuri solare severe cresc riscul apariției cancerului cutanat cu 75%.

Pentru a alege corect o cremă de protecție solară, trebuie avute în vedere mai multe aspecte precum factorul de protecție adaptat tipului de piele, tipul de filtre UV și compatibilitatea cu sensibilitatea individuală, rezistența la apă, în funcție de activitățile desfășurate, dar și formula care răspunde cel mai bine nevoilor proprii.

„Protecția solară scade riscul de cancer de piele și ajută la prevenirea îmbătrânirii premature cauzate de expunerea la ultraviolete. Dar efectele apar doar atunci când produsul este ales și aplicat corect,” a explicat dr. Dawn Marie Davis, dermatolog la Mayo Clinic.

Iată mai jos cele mai importante reguli de care să ții cont când cumperi un produs pentru protecție solară.

1. SPF-ul potrivit

Factorul de protecție solară, cunoscut ca SPF (Sun Protection Factor), reprezintă capacitatea produsului de a bloca razele ultraviolete de tip B (UVB). Contrar miturilor, valoarea SPF nu indică durata în care poți sta la soare, ci cantitatea de radiație UV pe care pielea o poate tolera înainte de a se arde, comparativ cu pielea neprotejată.

Academia Americană de Dermatologie recomandă un minimum de SPF 30 pentru utilizarea zilnică, suficient pentru a bloca 97% din radiațiile UVB, însă în anumite contexte este necesar un grad mai ridicat de protecție.

Pielea foarte deschisă sau sensibilă are nevoie de SPF 50 sau mai mare. Diferența între SPF 30 și SPF 50 pare redusă ca procent (97% față de 98% protecție), dar în practică, SPF 30 lasă să pătrundă în piele cu 50% mai multe radiații UVB decât SPF 50. În cazul persoanelor cu fotosensibilitate sau antecedente de cancer cutanat, această diferență este destul de importantă.

Activitățile prelungite în aer liber modifică și ele necesarul de protecție. Se recomandă SPF 50+ pentru drumeții, sporturi la altitudine sau zile întregi petrecute la plajă. Radiațiile UV cresc cu aproximativ 4% la fiecare 300 de metri altitudine, iar zăpada reflectă până la 80% din raze, lucru care dublează expunerea.

Pentru rutina zilnică, în oraș, SPF 30 este de regulă suficient, mai ales pentru persoanele care petrec majoritatea timpului în interior și sunt expuse la soare doar ocazional. Copiii, de la vârsta de 6 luni, au nevoie de SPF 50+ cu filtre exclusiv minerale, pielea lor fiind mai subțire și mai vulnerabilă.

„Dacă pielea se înroșește după 10 minute fără protecție, SPF 30 ar trebui, teoretic, să permită 300 de minute înainte de apariția arsurii”, a precizat medicul dermatolog Nkem Ugonabo.

Acest calcul nu este însă absolut, deoarece factorii precum transpirația, frecarea sau intensitatea reală a radiațiilor scurtează durata efectivă a protecției.

2. Tipul de filtru solar compatibil cu pielea

După stabilirea nivelului de protecție SPF, următorul pas este alegerea tipului de filtru UV. Opțiunile principale sunt filtrele minerale și cele chimice, fiecare cu beneficii și limitări clare.

Filtrele minerale (sau fizice) sunt considerate prima opțiune pentru:

Piele sensibilă sau reactivă,

Persoane cu alergii sau dermatite,

Copii sub 6 ani,

Femei însărcinate sau care alăptează.

Dr. Dawn Marie Davis recomandă, în mod special, oxidul de zinc și dioxidul de titan: „Sunt naturale și nesintetice. Persoanele cu piele sensibilă, predispusă la alergii, tolerează bine aceste ingrediente.” Principalul dezavantaj rămâne textura mai densă și posibilitatea de a lăsa o peliculă albicioasă pe piele, deși multe formule moderne, cu tentă colorată, atenuează această problemă.

Filtrele chimice sunt mai potrivite pentru:

Persoane fără sensibilități cutanate,

Cei care preferă texturi ușoare, invizibile,

Sportivi care necesită absorbție rapidă,

Utilizare sub machiaj.

Există însă și precauții. Ingrediente precum avobenzona și octocrylene pot provoca dermatite de contact. Un studiu al FDA a arătat că șase filtre chimice frecvent folosite sunt absorbite în sânge după o singură aplicare, depășind pragul stabilit. FDA subliniază totuși că absorbția nu înseamnă automat risc pentru sănătate, însă persoanele prudente pot prefera variantele minerale.

Formulele hibride combină ambele tipuri de filtre, oferind protecție cu spectru larg și textură îmbunătățită. Lista ingredientelor active de pe ambalaj rămâne cea mai sigură sursă pentru a identifica tipul de produs.

3. Spectru larg de protecție

Eticheta „broad spectrum” sau „spectru larg” confirmă că produsul acoperă întregul spectru de radiații dăunătoare.



Radiațiile UVB sunt responsabile pentru arsurile vizibile, iar radiațiile UVA pătrund în profunzime și duc la:

apariția prematură a ridurilor și a petelor pigmentare;

pierderea elasticității prin degradarea colagenului și a elastinei;

afectarea ADN-ului celular;

creșterea riscului de melanom malign.

Mențiunea „spectru larg” trebuie să apară direct pe ambalaj. În Europa, simbolul UVA încadrat într-un cerc atestă că produsul oferă protecție echilibrată împotriva ambelor tipuri de radiații. Formulele fără această marcă au acoperire limitată, insuficientă pentru prevenirea completă a efectelor cumulative.



4. Formula potrivită tipului de piele

Dacă textura și ingredientele suplimentare nu se potrivesc tipului tău de ten, te vei confrunta cu disconfort, aspect neuniform al pielii sau chiar agravarea unor probleme deja existente.

Pielea uscată are nevoie de creme consistente, în locul loțiunilor sau gelurilor care accentuează uscăciunea. Formulele ideale includ acid hialuronic, glicerină sau ceramide, care refac bariera de hidratare. Vitamina E și pantenolul adaugă un plus de nutriție și sprijină repararea pielii afectate de soare. Produsele cu alcool trebuie evitate, deoarece accentuează deshidratarea.

Pielea grasă sau mixtă se împacă mai bine cu geluri și fluide ușoare, cu absorbție rapidă. Eticheta „non-comedogenic” garantează că produsul nu blochează porii, prevenind apariția coșurilor. Formulele matifiante reduc luciul pe parcursul zilei, iar ingrediente precum niacinamida sau acidul salicilic în doze mici ajută la echilibrarea secreției de sebum.

Pentru pielea sensibilă sunt de preferat formulele hipoalergenice, testate dermatologic, fără parfum, coloranți sau conservanți agresivi. Produsele cu liste scurte de ingrediente scad riscul de iritații. Este indicată testarea pe o zonă mică, timp de 48 de ore înainte de aplicarea pe întreaga față, pentru a evita reacțiile severe.

Pielea matură necesită creme care combină protecția solară cu ingrediente cu efect de susținere a fermității și luminozității. Texturile onctuoase, care nu se adună în riduri, sunt mai potrivite. Peptidele, antioxidanții, vitamina C stabilizată sau retinolul încapsulat au beneficii suplimentare.

5. Rezistența la apă

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) nu permite folosirea termenilor „rezistent la apă” sau „rezistent la transpirație”, considerați potențial înșelători pentru consumatori. Produsele pot fi descrise doar prin durata de 40 sau 80 de minute de rezistență, stabilită prin teste standardizate în condiții controlate.

Rezistența de 80 de minute devine necesară pentru înot sau sporturi acvatice, exerciții fizice intense, muncă în aer liber pe caniculă sau pentru copiii activi care se joacă afară. Această durată extinsă de rezistență oferă o marjă de siguranță pentru activități cu transpirație abundentă sau contact prelungit cu apa.

Rezistența de 40 de minute se dovedește suficientă pentru plimbări, grădinărit ușor sau activități urbane normale. Pentru persoanele care transpira moderat sau au contact limitat cu apa, această protecție oferă un echilibru între eficiență și textură plăcută.

Indiferent de nivelul declarat pe etichetă, crema trebuie reaplicată după fiecare intrare în apă sau după ștergerea cu prosopul. Rezistența la apă nu prelungește intervalul standard de reaplicare de două ore, ci garantează doar menținerea unui minimum de protecție în condiții de umiditate sau transpirație.

6. Data de expirare și condițiile de păstrare

Eficiența unei creme de protecție solară scade în timp, pe măsură ce ingredientele active se degradează sau sunt expuse la condiții improprii de păstrare. Un produs expirat sau deteriorat nu mai oferă același grad de protecție și poate provoca și iritații.

Semne că produsul trebuie înlocuit:

depășirea datei de expirare (maximum trei ani de la fabricație pentru produsele nedeschise);

separarea vizibilă a ingredientelor, cu strat uleios la suprafață;

modificarea culorii inițiale;

miros neplăcut, textură granulată sau cu cocoloașe;

păstrarea la temperaturi extreme, de exemplu în mașină vara sau iarna.

O familie de patru persoane, care aplică protecția solară corect în vacanța la mare, ar trebui să termine cel puțin două-trei sticle de 200 ml într-o săptămână. Dacă aceeași sticlă este folosită mai multe veri la rând, aplicarea este cu siguranță insuficientă pentru a asigura protecție eficientă.

Crema de protecție solară trebuie ținută la temperatura camerei, departe de surse de căldură și lumină directă, ideal într-un dulap închis și nu în baie, unde umiditatea accelerează degradarea. La plajă, depozitarea în genți termoizolante sau la umbră previne deteriorarea rapidă a formulei.

7. Atenție la produsele multifuncționale

Fondurile de ten cu SPF 15 sau cremele hidratante cu SPF 20 aduc un plus de protecție, însă nu pot înlocui o cremă de protecție solară dedicată.

De ce nu sunt suficiente:

majoritatea formulelor multifuncționale oferă un nivel SPF sub 30, considerat insuficient conform recomandărilor dermatologice;

multe se concentrează doar pe filtrarea razelor UVB și nu acoperă spectrul complet;

cantitatea aplicată pentru un efect cosmetic este mult mai mică decât doza necesară pentru protecție reală;

reaplicarea la fiecare două ore, necesară pentru menținerea eficienței, este imposibilă peste machiaj.

Aceste produse funcționează cel mai bine ca strat suplimentar de protecție, peste crema cu SPF aplicată dimineața. În zilele cu expunere redusă la soare, când timpul petrecut afară este minimum, pot oferi acoperire rezonabilă. Pudrele compacte cu SPF sunt utile pentru retușuri în timpul zilei, dar completează, nu înlocuiesc, protecția de bază.