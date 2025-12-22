Protest anunțat în fața Palatului Cotroceni înainte de întâlnirea lui Nicușor Dan cu magistrații

Comunitatea Declic a anunțat că organizează, luni, de la ora 9.30, în faţa Palatului Cotroceni, un protest, acţiune care are loc în contextul în care Administraţia Prezidenţială a anunţat discuţii extinse cu magistraţii, după dezvăluirile din interiorul sistemului de justiție în documentarul Recorder.

„Colindăm, justiţia să reparăm!” este motto-ul actiunii de luni. Organizatorii spun că „colindătorii” Declic vor transmite şi vor afişa în permanenţă, pe toată durata întâlnirilor de la Cotroceni, mesaje de solidaritate cu magistraţii curajoşi care au luat deja atitudine sau care vin luni la Cotroceni pentru a discuta deschis cu preşedintele Nicuşor Dan despre problemele grave din justiţie şi despre atacurile la adresa independenţei sistemului.

„Preşedintele României are datoria morală să transmită un semnal ferm că dezvăluirile despre abuzurile din justiţie nu vor fi ignorate. Tăcerea şi lipsa de reacţie îi încurajează pe cei care vor să captureze sistemul. Fără o intervenţie clară şi coordonată din partea decidenţilor, riscul de a pierde independenţa justiţiei devine real şi iminent”, a declarat Denisa Soare, coordonatoarea acţiunii Declic.

„Protestul colind” de la Cotroceni vine în completarea coregrafiei din Piaţa Victoriei ,,Bolojan, te sună România!” şi a iniţiativei civice prin care aproape 200 de mii de cetăţeni cer reformarea Justiţiei, mai spune comunitatea Declic.