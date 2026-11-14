Protest AUR în fața Primăriei Capitalei. Manifestanții, nemulțumiți că mitingul de la Parlament nu a fost autorizat

Mai mulţi reprezentanţi AUR protestează, sâmbătă, în faţa Primăriei Bucureşti, faţă de refuzul autorităţilor de a autoriza manifestarea de susţinere a lui Călin Georgescu din Parcul Izvor.

La mitingul neautorizat de la Parcul Izvor au ajuns deja mai multe zeci de persoane, potrivit imaginilor transmise de Antena 3. Jandarmeria Română a anunțat că va asigura măsurile de protecție în zonă.

Membri AUR, nemulțumiți că nu au primit autorizația pentru mitingul de la Palatul Parlamentului, au protestat în fața Primăriei Municipiului București.

„Ciprian Ciucu, Primăria nu e a ta! Dreptul la protest nu poate fi îngrădit!”, au transmis reprezentanţii AUR.

„Uniţi, cu toţi, să scăpăm de hoţi”, „Ciucule, nu uita, Primăria nu-i a ta”, „Călin Georgescu este preşedinte” au scandat oamenii prezenți la protest, confrom News.ro.

Protestatarii au reclamat că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a refuzat să autorizeze manifestarea de susţinere a lui Călin Georgescu din Parcul Izvor.

Imagini de la protest au fost transmise în direct pe pagina de Facebook a partidului AUR.

Ce a spus Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că nu ştie să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie pentru manifestaţia de sâmbătă, menţionând că o comisie din specialişti din primărie evaluează aceste cereri, pentru că „nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa”.

„Eu nu ştiu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizaţie. Nu am văzut. Întrebaţi-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut astfel de autorizaţie”, a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, întrebat dacă a avizat manifestaţia de sâmbătă din Parcul Izvor.

El a precizat că aceste lucruri nu ţin de primar ci decizia o iau specialiştii.

„Aceste lucruri le fac specialiştii, care evaluează nişte riscuri. Ştiu că e un meci foarte important şi aceşti specialişti, până acum, s-a cerut avizarea unor evenimente culturale, nu protest, din câte am înţeles, au spus că au identificat pe reţele de socializare fel şi fel de îndemnuri la proteste violente. Şi ei fac aceste recomandări, Comisia ia decizii, în baza acestor recomandări. Deci nu primarul ia decizia. Dacă ar fi decizia mea, nu aş fugi de ea şi ar fi foarte simplă, dar o comisie de specialişti evaluează foarte clar care este situaţia, pentru că nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa. Nu vrem acest lucru, cred. Şi atunci, în mod responsabil, de aceea este o comisie şi nu un singur om care avizează. Şi o avizează în baza unor date prezentate”, a spus Ciucu.

Primarul a adăugat că mai sunt şi alte zile în care se pot organiza proteste sau evenimente culturale.

Vineri, Primăria Capitalei anunţa că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza protestul din 14 noiembrie, solicitat de trei persoane.