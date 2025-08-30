Protest cu violențe în Marea Britanie. Manifestația a avut loc în fața unui hotel devenit ținta mișcării anti-imigrație

Trei bărbaţi au fost arestaţi, vineri seară, în timpul unei manifestaţii la Epping, la nord de Londra, în faţa unui hotel ce adăposteşte solicitanţi de azil, la câteva ore după ce justiţia britanică a decis ridicarea unei interdicţii temporare de primire a migranţilor în acest imobil, informează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Doi membri ai forţelor de ordine au fost răniţi uşor în timpul demonstraţiei, a indicat poliţia din comitatul Essex. Unul din cei trei indivizi a fost arestat pentru violenţe, un altul pentru agresarea unui poliţist şi al treilea pentru că a condus pe contrasens, în stare de ebrietate, un automobil pe care l-a îndreptat spre un cordon de poliţie.

Mai mulţi manifestaţii sunt prevăzute în acest weekend în Regatul Unit în faţa hotelurilor ce găzduiesc solicitanţi de azil, după decizia unei curţi de apel de a autoriza din nou primirea de migranţi la Bell Hotel din Epping.

Hotelul din Epping a devenit punctul focal pentru unii manifestanţi anti-imigranţi şi pentru grupările pro-imigranţi după ce un solicitant de azil etiopian ce trăia în acest hotel a fost acuzat de abuz sexual, hărţuire şi incitarea unei fete să se angajeze în activităţi sexuale.

Potrivit BBC, bărbatul etiopian a respins acuzaţiile. El sosise în Regatul Unit la bordul unei ambarcaţiuni plecate din Europa nordică, cu opt zile înaintea presupusului incident.

Premierul britanic Keir Starmer a promis să stopeze miile de migranţi care încearcă să intre în Regatul Unit la bordul unor ambarcaţiuni de mici dimensiuni.

Peste 111.000 de persoane au solicitat azil în Regatul Unit în ultimele 12 luni. Autorităţile britanice au obligaţia de a-i găzdui pe cei care nu dispun de o decizie de primire. La finalul lunii iunie, 32.059 de solicitanţi de azil erau găzduiţi în peste 200 de hoteluri din ţară.

Guvernul de la Londra a promis ca cel mai târziu în 2029 să renunţe la acest tip de cazare a solicitanţilor de azil, considerat prea scump.