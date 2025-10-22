Protest în fața Guvernului pe 29 octombrie, anunțat de confederațiile sindicale: „Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea”

Sindicaliștii fac apel la mobilizarea tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor pentru a protesta împotriva problemelor sociale şi economice majore cu care se confruntă lucrătorii din România, potrivit unui comunicat de presă semnat de cele mai mari confederații sindicale „Cartel ALFA”, CNSLR Frăţia, CSDR și „Meridian”.

Protestul este programat să aibă loc pe 29 octombrie în fața Guvernului.

„Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, transmit confederațiile într-un apel la mobilizare.

Sindicatele subliniază că au decis să iasă în stradă pentru a cere „măsuri concrete, juste si imediate pentru protejarea lucrătorilor.”

„Nu mai acceptăm batjocura decidenţilor politici şi inechitatea aplicată lucrătorilor din România! Măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”, precizează sindicatele.

Solicitările confederațiilor sindicale sunt împărțite în 14 capitole

Un salariu minim decent şi pensii decente, Respectarea drepturilor legale şi contractuale ale lucrătorilor, Taxare justă, Stoparea măsurilor de austeritate, Apărarea locurilor de muncă în administraţia publică – investiţii, nu şomaj, Sănătate şi asistenţă socială, Abrogarea măsurilor anti-educaţie, Consolidarea sectorului silvic, Salvarea sectorului economic românesc prin accesul la o energie accesibilă şi competitivă, Stop vânzării companiilor de stat, Refacerea infrastructurii feroviare, rezolvarea subfinanţării cronice a sistemului, Referendum pentru noua Lege a apărării, Condiții corecte de muncă și salarizare echitabilă, Pensii decente civile și militare.

Solicitările integrale ale sindicatelor: