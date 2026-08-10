Protest în Piața Victoriei, la 8 ani de la violențele jandarmilor de la mitingul din 10 august. Acțiuni similare și în două orașe din țară

Asociația „Corupția Ucide” a anunțat că va avea loc un protest luni, în București, pentru comemorarea violențelor comise de către jandarmi, în urmă cu opt ani, la mitingul din 10 august 2018.

„Dacă represiunea din 10 august rămâne nepedepsită, ce îi va opri să o repete?”, se spune într-un mesaj postat pe pagina de Facebook „Corupția Ucide”.

La București, protestul va avea loc în Piața Victoriei, începând cu ora 18.30. De la aceeași oră, dar în Piața Victoriei din Iași a fost organizat un protest similar. În Timișoara, evenimentul va începe de la ora 19.00.

Achitări în primă instanță

Pe 15 iunie, Tribunalul Militar București, în calitate de primă instanță, a decis achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018.

Dosarul a fost deschis de procurori în 2018 ca urmare a violențelor de la protestul din Piața Victoriei, a fost clasat inițial de DIICOT în 2020 și redeschis în primăvara anului 2022, în urma contestației unui protestatar.

Printre cei acuzați în dosar sunt colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, judecați pentru abuz în serviciu.

„Fapta nu este prevăzută de legea penală”, a fost temeiul în baza căruia tribunalul militar a dispus achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei Române.

Singurii găsiți vinovați pentru purtare abuzivă au fost patru jandarmi din cadrul Jandarmeriei București. Ei au fost condamnați la câte un an de închisoare cu suspendare, însă condamnarea este cu amânare. Asta înseamnă că respectivele condamnări nu vor fi consemnate în cazier, dacă pe durata termenului de supraveghere inculpații nu vor săvârși alte fapte penale. Cei patru jandarmi au de respectat un program de supraveghere timp de doi ani.

„Intervenție în forță nelegală și nejustificată”

Conform anchetei, colonelul Laurenţiu Cazan, în calitate de comandant al acţiunii, precum şi Gheorghe Cucoş şi Ionuţ Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiaşi acţiuni, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispoziţiilor legale, intervenţia în forţă în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piaţa Victoriei – aproximativ 30.000 persoane, intervenţie pe care ulterior au şi condus-o.

Procurorii susţin că intervenţia în forţă a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piaţa Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală şi nejustificată.

În plus, procurorii mai spun că folosirea de către forţele de ordine a unor dispozitive din dotare – bastoane de cauciuc, scuturi de protecţie, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic şi iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită şi cartuşe – poate fi considerată drept un tratament „inuman” şi „degradant”.