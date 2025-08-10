Protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la 7 ani de la violențele jandarmilor: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026”

Organizația „Corupția Ucide” a anunțat o manifestație care va avea loc duminică, la șapte ani de la intervențiile violente ale jandarmilor de la protestul diasporei din 10 august 2018. În 2024, Curtea Militară de Apel București a decis că dosarul poate merge în instanță pentru începerea judecării pe fond.

„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026. Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, abuzului de putere și asaltului împotriva Justiției Independente. Peste 400 de răniți, printre care și jurnaliști, copii, trecători. Printre victime, Ilie Gâzea, care a murit din cauza intoxicației cu gaz la câteva zile distanță”, scrie organizația în evenimentul de pe Facebook.

Protestul va avea loc duminică, pe 10 august, în Piața Victoriei, începând cu ora 19:00.

„În octombrie 2026, dacă nu se face dreptate, va interveni prescripția răspunderii penale, iar cei vinovați vor scăpa nepedepsiți. Nu uităm! Nu iertăm! Vrem ca dosarul #10august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor. O democrație veritabilă nu lasă praful istoriei să se așeze peste violența statului”, mai scriu organizatorii.

Judecata pe fond în dosarul „10 august” poate începe

Dosarul în care foștii șefi ai Jandarmeriei Române de la momentul protestului diasporei din 10 august 2018 poate merge în instanță pentru începerea judecării pe fond, a decis, în octombrie 2024, Curtea Militară de Apel București printr-o decizie definitivă în care a respins contestațiile inculpaților.

Parchetul General i-a trimis în judecată, în august 2023, pe șefii Jandarmeriei din timpul protestul din 10 august 2018, dar și pe alți angajați ai instituției pentru infracțiuni precum abuz în serviciu, fals intelectual și purtare abuzivă.

Dosarul a fost deschis de procurori în 2018 ca urmare a violențelor de la protestul din Piața Victoriei, a fost clasat inițial de DIICOT în 2020 și redeschis în primăvara anului 2022, în urma contestației unui protestatar.

Acum, odată respinse contestațiile din etapa de cameră preliminară, dosarul va fi înaintat spre judecare pe fond către Tribunalului Militar Bucureşti.

Ce spun procurorii despre ce s-a întâmplat pe 10 august 2018

„În data de 10 august 2018, la ora 23.11, cu ocazia mitingului de protest ce a avut loc în Piața Victoriei din municipiul București, col. Cazan Laurențiu Valentin, în calitate de comandant al acțiunii, precum și inculpații Cucoș Gheorghe Senastian, și Sindile Ionuț Cătălin, în calitate de coordonatori ai aceleiași acțiuni, și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu și au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispozițiilor legale, intervenția în forță în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piața Victoriei (aproximativ 30.000 persoane), intervenție pe care ulterior au și condus-o.

Faptele inculpaților au avut drept consecințe îngrădirea libertății de întrunire și a dreptului la integritate fizică și psihică a manifestanților prezenți în Piața Victoriei, drepturi fundamentale prevăzute de Constituția României și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), precum și provocarea de suferințe fizice sau leziuni ce au necesitat între 1 și 50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare unui număr de 433 de persoane.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că intervenția în forță a jandarmilor s-a făcut cu încălcarea principiilor necesității, gradualității și proporționalității, principii consacrate de reglementările legale în materie și reflectate în jurisprudența CEDO.

Astfel, s-a reținut că jandarmii au acționat nu doar împotriva persoanelor care se manifestau violent, în vederea izolării acestora și aplicării măsurilor legale, ci și împotriva manifestanților pașnici, care constituiau marea majoritate a protestatarilor.

În mod concret, cercetările efectuate au stabilit că militarii jandarmi au folosit cu ocazia executării misiunii respective un număr total de 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade de mână cu efect iritant lacrimogen, 316 cartușe de calibru 38 mm. și 40 mm., de asemenea cu efect iritant lacrimogen, 8 pulverizatoare de capacitate mărită și 168 pulverizatoare de mână.

În ceea ce-l privește pe col. Cazan Laurențiu Valentin, cercetările efectuate în cauză au stabilit că, la data de 11 august 2018, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a întocmit un raport de acțiune preliminar, în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că a menționat că prefectul municipiului București ar fi aprobat intervenția în forță a militarilor jandarmi asupra demonstranților adunați în Piața Victoriei.

În privința celorlalți inculpați, din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul dispozitivului de asigurare și restabilire a ordinii publice din Piața Victoriei, distinct de ordinul de intervenție în forță dat de către primii trei inculpați menționați anterior, au înlesnit utilizarea forţei fizice și mijloacelor tehnice din dotare sau le-au folosit împotriva unor protestatari în mod nejustificat, cauzându-le acestora suferințe fizice și/sau leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare între 1 și 50 zile de îngrijiri medicale”.

Procurorii precizează și că în acest dosar s-au dispus și soluții de clasare, două disjungeri față de doi inculpați, cu care s-au încheiat ulterior două acorduri de recunoaștere a vinovăției sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, precum și alte disjungeri în vederea identificării unor jandarmi cu privire la care, din cercetările efectuate, au rezultat indicii referitoare la săvârșirea unor fapte de natură penală.

De asemenea, potrivit Ministerului Public, până la data de 01.08.2023, dintre persoanele vătămate, 312 s-au constituit părți civile în cauză.