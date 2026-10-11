Protest la IAR Ghimbav. Sindicatul acuză conducerea că și-a cvadruplat salariile

Sindicatul IAR Ghimbav va organiza, luni, un miting în incinta societăţii, în semn de nemulţumire faţă de creşterea de peste patru ori a indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie (CA), în condiţiile în care indexarea salariilor cu inflaţia, negociată în luna iunie, nu a fost acordată, potrivit unui comunicat al organizaţiei sindicale, citat de Agerpres.

„Luni 12 octombrie 2026, la ora 10:00 vom organiza un miting în societatea IAR, la care vor participa toţi salariaţii, pentru a afla punctul de vedere al acestora referitor la creşterea, de peste 4 ori, a indemnizaţiilor membrilor CA din IAR SA în condiţiile în care, în acest an, cu toate că am negociat creşterea salariului cu inflaţia, această creştere a fost blocată de Guvernul României”, se arată în comunicatul Sindicatului IAR Ghimbav.

Reprezentanţii organizaţiei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia actuală a societăţii şi la perspectivele acesteia.

„Societatea şi salariaţii IAR se află într-o situaţie neplăcută şi destul de delicată, care generează preocupări legitime cu privire la situaţia actuală şi la perspectivele de evoluţie, deoarece încărcarea cu manoperă pe societate este de sub 20%, în condiţiile în care România cheltuieşte 16,8 miliarde de euro pentru înarmare, inclusiv pentru cumpărarea de elicoptere militare”, se arată în comunicatul semnat de preşedintele sindicatului, Suba Arpad.

Totodată, organizaţia sindicală susţine că unele drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă sunt acordate cu întârziere, din cauza actelor normative aprobate de Guvern.

„Indexarea salariilor cu inflaţia, cu toate că a fost negociată la nivelul societăţii încă din luna iunie 2026, nu s-a acordat, tot din cauza actelor normative total neconcordante cu realitatea, adoptate de guvernul României. În urma deciziilor luate de Ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului şi Turismului, d-l Ambrozie-Irineu Darău, în nici 3 luni, s-a ajuns ca societatea IAR să plătească de la 3 salarii de directori (general, executivi), la 9 salarii de directori (general, executivi, membri CA)”, se mai precizează în comunicat.

Reprezentanţii sindicatului au criticat şi achiziţiile de echipamente militare de la furnizori străini, în condiţiile gradului redus de încărcare cu lucrări al societăţii.

„Felicităm guvernele străine care au reuşit să „convingă” Guvernul României să cumpere produse militare de la industriile de apărare de la ei, şi ne exprimăm totala dezamăgire faţă de miniştrii care nu au reuşit să „convingă” Guvernul României să semneze contracte de achiziţii militare cu societăţile din industria de apărare românească. În cazul concret al achiziţiilor de elicoptere militare, este pentru prima dată din 1969 până în prezent, când contractul de achiziţii de elicoptere militare este semnat de către reprezentanţii Guvernului României, cu un alt furnizor, deşi, în toţi aceşti ani, societatea IAR a fabricat şi a asigurat mentenanţă la elicopterele militare ale armatei României şi nu numai”, susţin sindicaliştii.