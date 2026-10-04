Protest pentru drepturile animalelor, în București. Peste 70 de ONG-uri cer oprirea abuzurilor împotriva acestora

Peste 70 de ONG-uri și iubitori de animale din toată țara şi-au unit forţele şi au organizat, duminică, la Bucureşti, un protest pentru drepturile animalelor.

Protestul a început la ora 14.00, la Teatrul Naţional Bucureşti, ulterior s-a plecat în marş către Piaţa Victoriei, unde protestul este autorizat până la ora 20.00.

„Viaţa lor contează!”, „Noi suntem vocea lor, vocea animalelor”, scandează participanţii la protest, purtând pancarte şi bannere care cer oprirea eutanasierii animalelor fără stăpân, dar şi oprireapracticilor „barbare” care fac animalele să sufere, notează News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă al Federației Împreună pentru Animale, ziua aleasă nu este una întâmplătoare, pe 4 octombrie fiind marcată Ziua Internațională a Animalelor.

Organizaţiile atrag atenţia că cel puţin 99.512 câini fără stăpân au fost ucişi în ultimii ani în adăposturi finanţate cu bani de la bugetul de stat, iar practica trebuie să înceteze. Dar protestul atrage atenţia şi asupra găinilor şi puilor care suferă în ferme, asupra milioanelor de animale care suferă în timpul transporturilor la export şi asupra nurcilor ucise pentru blană.

„Nu mai vrem o ţară în care suferinţa animalelor este normalizată”, transmit organizaţiile.

Protestul este organizat de Federația Împreună pentru Animale, alături de peste 70 de ONG-uri din toată țara.