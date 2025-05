Protest rar lângă Kremlin: A afișat mesajul „Putin Hitler” și a sărit de pe pod – VIDEO

O înregistrare video publicată de postul de televiziune independent SOTAvision îl arată pe bărbat, al cărui chip nu a fost vizibil, ținând un afiș pe care scrie „Putin Hitler” pe o parte și care afișează o svastică pe cealaltă. El este prezent pe marginea podului Bolshoy Moskvoretsky, situat chiar lângă Kremlin, potrivit Moscow Times.

Bărbatul sare apoi în râu și plutește cu fața în sus, părând să imite un cadavru. O a doua înregistrare video arată un salvator sărind dintr-o barcă pentru a ajunge la el.

A man in central Moscow staged a rare protest against Vladimir Putin before jumping from a bridge into the Moscow River, SOTAvision reports.



