Protestatarii din Franța au pus pe rug trotinetele și bicicletele electrice

În timpul protestelor care au zguduit Franța, imaginile cu biciclete sau trotinete electrice în flăcări au devenit ceva obișnuit, relatează Reuters.

Fum negru și flăcări s-au ridicat la Paris în weekend deasupra unor grămezi de biciclete electrice. Într-o altă zonă a orașului, un protestatar a aruncat o bicicletă electrică peste o mașină în flăcări.

Compania de închiriere de biciclete și trotinete electrice Dott a declarat luni într-un comunicat transmis agenției Reuters că aproximativ 300 dintre bicicletele sale electrice au fost distruse, iar alte 120 au fost grav avariate la Paris. Faptele s-ar fi petrecut în timpul protestelor la nivel național de sâmbătă, care au degenerat în violențe în mai multe orașe. Compania are 6.000 de biciclete în capitala Franței.

Parisul a interzis serviciile de închiriere a trotinetelor electrice încă din 2023.

Dott a mai precizat că 80 de vehicule, inclusiv biciclete și trotinete, au fost distruse la Bordeaux, iar între 30 și 40 de trotinete au fost distruse la Lyon. Dott a estimat pagubele la aproximativ 400.000 de euro.

Hundreds of e-bikes destroyed in France protests during weekend of unrest https://t.co/iVkrJiIM7s https://t.co/Z2825CbsjC — bulletinindy (@bulletinindy) October 19, 2026

Lime spune că a încercat să înlăture bicicletele sale electrice din calea protestatarilor

Lime a declarat că unele dintre bicicletele sale electrice din Paris au fost distruse sau avariate în timpul protestelor, compania pierzând aproximativ 6% din flota sa din capitala Franței.

Lime a declarat înaintea manifestațiilor că a colaborat cu poliția pentru a îndepărta vehiculele de pe traseele de protest desemnate și a restricționat parcarea și utilizarea acestora în mai multe zone cu risc ridicat. Compania susține că ajustat aceste măsuri pe parcursul weekendului, „în funcție de evoluția situației”.

Smovengo, operatorul serviciului de închiriere de biciclete Vélib’ Métropole din Paris, a declarat pentru Reuters că aproximativ 300 de biciclete din flota sa, care numără în jur de 20.000 de unități, au fost avariate sau furate în timpul tulburărilor din weekend. Bicicletele sale sunt fixate în stații speciale de andocare, în loc să fie parcate direct pe trotuare.

Bicicletele electrice utilizează adesea baterii litiu-ion, care se pot aprinde și pot provoca incendii de mare intensitate, ce se propagă rapid și generează fum toxic.

Reuters notează că nu există indicii că operatorii de biciclete electrice ar fi fost vizați în mod special în timpul protestelor.

Cu toate acestea, având în vedere miile de biciclete disponibile pe străzile Parisului și în stațiile de andocare, acestea s-au dovedit ușor accesibile protestatarilor, mulți dintre ei folosindu-le pentru a construi baricade sau a provoca incendii.