Franța se baricadează de Halloween: 70.000 de polițiști pe străzi, de teamă unor noi violențe și jafuri la proteste

Autoritățile franceze se tem că protestele de sâmbătă împotriva scumpirii vieții, în plină sărbătoare de Halloween, vor fi marcate de violențe și jafuri, la fel ca în urmă cu două săptămâni, și au prelungit un dispozitiv de securitate excepțional, cu 70.000 de polițiști și jandarmi mobilizați, scrie AFP.

Ministerul de Interne de la Paris este îngrijorat în special de utilizarea pe rețelele de socializare a termenilor „revoluție” și „insurecție”.

Conform estimărilor, între 550.000 și 800.000 de persoane au participat la m anifestațiile din 17 octombrie în Franța, o zi marcată de scene de haos, cu jafuri la magazine, incendieri de clădiri publice și ciocniri cu forțele de ordine.

Această nouă zi riscantă pentru autorități survine cu șase luni înainte de alegerile prezidențiale, pentru care candidata de extremă dreapta Marine Le Pen este considerată favorită, potrivit sondajelor.

În fața „numeroaselor îndemnuri la jafuri înregistrate pe rețelele de socializare”, dispozitivul de securitate din 24 octombrie pentru protejarea magazinelor „va fi menținut și consolidat”, a asigurat încă de joi ministrul de Interne, Laurent Nuñez, avertizând asupra unei zile cu „un risc foarte ridicat de tulburări ale ordinii publice”.

Între 410.000 și 800.000 de persoane au participat la marșul de săptămâna trecută, supravegheate deja de aproximativ 70.000 de membri ai forțelor de ordine, într-un climat cu un nivel redus de violență.

Manifestație autorizată la Paris

Pentru această sâmbătă, au fost înregistrate 350 de acțiuni care ar putea reuni între 350.000 și 450.000 de persoane în total, a indicat o sursă din cadrul poliției. Unii descriu chiar un „climat pre-insurecțional”, a avertizat pentru AFP o altă sursă din cadrul poliției.

Autoritățile au dorit să autorizeze doar manifestațiile departe de centrele orașelor, cum ar fi la Paris, unde traseul aprobat este cel propus de prefectura din Paris, de la Poarta Bagnolet până la Poarta Charenton, în periferia de est a capitalei.

Prefectura a interzis, de asemenea, alte trasee sâmbătă.

FAGE, federația asociațiilor generale studențești din Franța, a denunțat „o nouă îngrădire a dreptului la protest” după interzicerea traseului inițial din Paris de către Consiliul de Stat sâmbătă.

„În rândul comercianților există această tensiune și temeri”, a declarat pentru AFP Alianța Comerțului, care reprezintă marile lanțuri comerciale și magazinele din centrul orașelor, în timp ce Camera de Comerț și Industrie (CCI France) a reamintit că, dintre cele 2.500 de magazine afectate, 600 nu și-au redeschis porțile în Franța.

Vineri, mai multe magazine s-au baricadat, în special în zona Operei din Paris, a constatat un fotograf al AFP.

De asemenea, a fost decretată o nouă stare de urgență în anumite zone din Paris pentru nopțile de sâmbătă spre duminică și de duminică spre luni, între orele 23:00 (ora locală, 22:00 GMT) și 06:00, o măsură care se înmulțește în mai multe orașe din Franța în ultimele zile.

Acest nivel de alertă permite autorităţilor franceze să interzică circulația persoanelor și să stabilească zone de protecție și securitate

„Pretextul nopții de Halloween”

La Bordeaux, în sud-vestul Franței, spre deosebire de săptămâna precedentă, protestul a fost autorizat de prefectură, care anticipează totuși o zi „dificilă” și „acțiuni violente”. Primăria își exprimă îngrijorarea cu privire la un „traseu prea aproape de centrul orașului”.

La Lyon, prefectura a dat undă verde unui marș în afara centrului istoric – care încă poartă urmele violențelor din 17 octombrie, când o clădire a oficiului de turism a fost incendiată.

La Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța, vor fi autorizate doar adunările „declarate”. La Rennes, o manifestație a fost interzisă din cauza lipsei unui acord cu sindicatele organizatoare privind traseul.

„Pretextul nopții de Halloween nu va constitui un motiv legitim pentru a-și ascunde fața în spațiul public” în vederea „comiterii de tulburări ale ordinii publice”, a avertizat ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

Conform legii, este permisă purtarea unei măști în spațiul public cu ocazia unei sărbători, precum Halloween, dar este interzisă în apropierea manifestațiilor.

Această a treia zi de sâmbără în care se protestează în Franța împotriva scumpirii vieții, manifestații declanșate de mișcarea liceenilor.

Mai mulți manifestanți, printre care și minori, au fost răniți grav sau mutilați începând cu jumătatea lunii septembrie în cadrul operațiunilor de menținere a ordinii. Potrivit ministrului de Interne, 1.193 de polițiști și jandarmi au fost răniți.