Proteste în fața showroom-urilor Tesla din Europa, SUA și Australia. Manifestanții i-au îndemnat pe oameni să-și vândă mașinile și acțiunile Tesla – FOTO

Mii de oameni din întreaga lume au protestat sâmbătă, 29 martie, împotriva lui Elon Musk și a eforturilor sale, alături de Donald Trump, de a slăbi guvernul federal al SUA, scrie The Guardian. Manifestațiile au avut loc în fața showroom-urilor Tesla din Statele Unite și în multe alte locații din lume, fiind o acțiune coordonată care vizează direct averea miliardarului, în calitate de CEO al producătorului de vehicule electrice.

Organizatorii protestului le-au cerut oamenilor să facă trei lucruri: să nu cumpere mașini Tesla, să vândă acțiunile companiei și să se alăture mișcării „Tesla Takedown”. „Lovind Tesla, îl oprești pe Musk”, este unul dintre mesajele grupului. „Oprirea lui Musk va ajuta la salvarea de vieți și a democrației noastre.”

Musk, cel mai bogat om din lume, conduce așa-numitul „Departament pentru Eficiența Guvernamentală” (Doge), fiind responsabil de reducerea bugetelor federale din SUA, inclusiv de concedierea a mii de angajați. Totuși, într-un interviu de joi, el a declarat: „Aproape nimeni nu a fost concediat.” Printre instituțiile vizate de măsurile sale se numără Administrația pentru Securitate Socială, Departamentul Educației, Serviciul Național al Parcurilor și alte agenții guvernamentale, ceea ce a stârnit un val de critici și reacții negative. Musk și Tesla nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea The Guardian.

Sâmbătă, peste 200 de proteste au fost organizate la nivel global, începând în fața showroom-urilor Tesla din Australia și Noua Zeelandă, apoi extinzându-se în Europa, în țări precum Finlanda, Norvegia, Danemarca, Germania, Franța, Țările de Jos și Marea Britanie. Fiecare manifestație a fost organizată local, având teme proprii. În Irlanda, protestul s-a desfășurat sub sloganul „Smash the Fash”, iar în Elveția, sub denumirea „Down with Doge”.

Protest împotriva lui Elon Musk și a modului în care acesta gestionează angajații guvernamentali, la New York. John Lamparski/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fotografii postate pe Bluesky de mișcarea Tesla Takedown arătau demonstranți în San Jose, California – aproape de fosta sediu central al Tesla – și în Austin, Texas, unde compania are acum cartierul general.

„Este prea copleșitor să stăm deoparte și să nu facem nimic”, a declarat Louise Cobbett-Witten, care are familie în SUA și protesta în fața reprezentanței Tesla din vestul Londrei. „E o adevărată alinare să fim împreună în astfel de momente. Fiecare trebuie să facă ceva. Nu avem o strategie amplă, doar stăm pe marginea străzii, ținem pancarte și strigăm.”

„Tipul ăsta, Elon, ne cumpără guvernul”

La New York, câteva sute de protestatari anti-Tesla s-au adunat sâmbătă în fața showroom-ului companiei din Manhattan. Sophie Shepherd, în vârstă de 23 de ani, organizatoare din partea grupului Planet Over Profit, a explicat că manifestația nu vizează protestul împotriva mașinilor electrice.

„Suntem aici pentru a protesta împotriva lui Musk, care practic a transformat curtea Casei Albe într-un showroom Tesla”, a declarat ea. „Vrem să-i perturbăm afacerile cât mai mult posibil, iar asta înseamnă toate modelele Tesla, nu doar Cybertruck.”

Marty, în vârstă de 82 de ani, a spus că a venit la protestul din New York „pentru că îmi fac griji pentru țara mea”. În anii ’60, a protestat împotriva războiului din Vietnam. „Acum, este vorba despre subjugarea țării noastre de către oligarhi”, a spus el. Protestul, a adăugat el, este un mesaj pentru „tipul ăsta, Elon, care ne cumpără guvernul”.

În Berkeley, California, showroom-ul Tesla a fost închis în fiecare sâmbătă timp de o lună, din cauza protestelor săptămânale, potrivit vânzătorilor de la magazinele din apropiere. Doar agenții de securitate au rămas pentru a păzi clădirea. Aici au avut loc demonstrații care au inclus o trupă mariachi și un Cybertruck din carton de 3 metri, pe care participanții puteau să-l dea cu vopsea. La începutul acestei luni, ușa de la intrarea showroom-ului a fost stropită cu vopsea roșie.

Manifestanții s-au adunat în fața Tesla Centre din Park Royal, Londra. Vuk Valcic / Zuma Press / Profimedia

La Washington D.C., organizatorii au planificat un protest în fața noului showroom Tesla din Georgetown, sub tema „Tesla Takedown Dance Party”. Pe fluturașul evenimentului scria: „Renunță la acțiunile-memă, alătură-te dansului!” și „Miza nu putea fi mai mare, dar asta nu înseamnă că nu ne putem distra!”.

„Ipocrizia este atât de profundă”, a declarat Manissa Maharawal, profesor asistent la American University, care a studiat protestele anti-tech și subliniază faptul că Tesla a primit miliarde de dolari din fonduri guvernamentale. „Este o companie care a fost subvenționată în multe feluri de către guvern, iar acum CEO-ul ei încearcă să desființeze guvernul, crezând că știe mai bine decât toată lumea, doar pentru că vine din industria tech.”

În SUA, protestele au avut loc în aproape fiecare stat, de la nord-est, sud și Midwest până pe coasta de vest. Printre statele cu cele mai multe manifestații planificate s-au numărat Massachusetts, New York, Florida, Texas, Washington și California, însumând peste 100 de proteste. Mai multe demonstrații au avut loc și în Canada.

La Londra, zeci de manifestanți s-au adunat în fața unui showroom Tesla de pe A40, una dintre principalele artere din vestul orașului.

„Musk este profund detestabil. El finanțează extrema dreaptă, iar asta înseamnă că orice republican care îndrăznește să vorbească împotriva lui ajunge să nu mai primească finanțare în următoarele alegeri”, a declarat Nigel Warner, activist pentru drepturile LGBTQ+, la protestul din Londra.

Organizatorii au fost, de asemenea, atenți să se delimiteze de actele de vandalism violent împotriva showroom-urilor Tesla. Zeci de facilități Tesla au fost atacate în timpul nopții cu cocktailuri Molotov, focuri de armă sau graffiti cu mesaje precum „Fuck Elon” și „Tesla este fascistă”.

Trump a promis că va desemna orice act de violență împotriva showroom-urilor Tesla drept terorism intern.

Organizatorii Tesla Takedown condamnă vandalismul. „Suntem o mișcare de protest de bază, non-violentă”, afirmă grupul. „Ne opunem violenței și distrugerii proprietății. Protestul pașnic pe domeniul public nu este terorism intern.”