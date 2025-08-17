Proteste în Israel: Peste 30 de manifestanți arestați, tunuri cu apă desfășurate lângă Ierusalim. Intervenția președintelui

Încă de duminică dimineață, protestatarii au ieșit pe străzile din Israel, odată cu începerea unei greve generale la nivel național, convocată de familiile îndoliate și de rudele ostaticilor. Protestatarii s-au adunat în zeci de locuri pentru a cere încetarea războiului din Gaza și întoarcerea tuturor celor ținuți captivi de grupările teroriste din Fâșie, scrie Times of Israel.

La începutul după-amiezii, poliția a declarat că a arestat peste 30 de protestatari în toată țara, în timp ce activiștii au blocat străzile și, în unele cazuri, s-au ciocnit cu ofițerii care încercau să le redeschidă.

În afara Ierusalimului, poliția a desfășurat un tun cu apă pentru a dispersa protestatarii care stăteau la pământ într-un tunel de-a lungul Autostrăzii 16, care duce spre capitală. La Tel Aviv, 11 manifestanți au fost arestați după ce „au încălcat ordinea publică și au afectat semnificativ libertatea de mișcare” pe drumuri, au declarat autoritățile.

Protestanți în Israel. Credit line: Ilia Yefimovich / DPA / Profimedia

Pe parcursul dimineții de duminică, manifestanții au închis porțiuni din Autostrada 1, autostrada principală Tel Aviv-Ierusalim, precum și Bulevardul Begin din Ierusalim, Autostrada Ayalon din Tel Aviv, Autostrada 4 la intersecția Ra’anana, dar și autostrăzile 65, 75, 89 din nordul Israelului și autostrăzile 443, 40 și 44 din centrul Israelului.

Manifestanții s-au adunat și în fața locuințelor mai multor miniștri guvernamentali, inclusiv a ministrului Afacerilor Strategice, Ron Dermer, din Ierusalim, a ministrului Justiției, Yariv Levin, din Modiin, a ministrului Economiei, Nir Barkat, din capitală, a ministrului Educației, Yoav Kisch, din Hod Hasharon, și a viceministrului de Externe, Sharren Haskel, din Kfar Saba.

Protestul a fost convocat de Consiliul Octombrie, un grup de membri ai familiilor ostaticilor și ai celor uciși pe 7 octombrie, precum și de supraviețuitori ai atacului, care cer sfârșitul războiului din Gaza și întoarcerea celor 50 de ostatici ținuți acolo.

Aceștia au inițiat protestul după ce cabinetul a votat la începutul acestei luni pentru cucerirea orașului Gaza, în ciuda avertismentelor IDF că acest lucru i-ar pune în pericol pe ostatici.

Sute de autorități locale, companii, universități, companii de tehnologie și alte organizații au anunțat că se alătură grevei sau le vor permite angajaților să se alăture, dacă doresc.

Protestanți în Israel. Credit line: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Sindicatul național Histadrut a declarat că nu se va alătura grevei, dar liderul său, Arnon Bar-David, a vizitat duminică Piața Ostaticilor din Tel Aviv cu un mesaj de solidaritate.

„Nu este o problemă de stânga și dreapta”, a spus el. „Este o problemă de a aduce înapoi oamenii, de a aduce înapoi oamenii care au fost răpiți, răpiți din patul lor, răpiți din tura lor și din tancul lor.”

Președintele Isaac Herzog a mers în piață și a spus că toți locuitorii țării vor ca ostaticii să se întoarcă acasă cât mai curând posibil

„Nu există niciun israelian care să nu-i vrea acasă”, a spus el. „Putem discuta despre filosofii, dar, într-adevăr, poporul Israelului își dorește ca frații și surorile noastre să se întoarcă acasă.”

Într-un mesaj adresat celor 50 de ostatici ținuți de Hamas în Gaza, dintre care se crede că cel puțin 20 sunt în viață, el a spus: „Nu v-am uitat nici o clipă. Facem tot posibilul să vă aducem înapoi acasă.”

Herzog a îndemnat comunitatea internațională să intensifice presiunile asupra Hamas.

„Sunt aici să spun presei internaționale și factorilor de decizie internaționali: Fiii și fiicele noastre sunt acolo, în temnițele din Gaza, timp de 681 de zile”, a declarat Herzog alături de Sharon Sharabi, fratele ostaticului eliberat Eli Sharabi, și de Yael Adar, mama lui Tamir Adar , care a fost ucis de Hamas pe 7 octombrie și al cărui corp se află în Gaza.

„Îi vrem înapoi acasă cât mai curând posibil. Lumea ar trebui să-i vrea înapoi acasă cât mai curând posibil. Nu mai fiți o gașcă de ipocriți. Presați – pentru că atunci când știi cum să presezi, presezi – presezi și spune-i celor de la Hamas: «Fără acord, nimic, până nu-i eliberați»”, a adăugat Herzog.

„Știu din proprie experiență cum e să fii în captivitate. Știu că presiunea militară nu aduce înapoi ostaticii – doar îi ucide”

„Vreau să le spun fraților și surorilor noastre din întreaga lume că suntem împreună în această situație dificilă. Îi vrem pe ostatici înapoi acasă. Ei reprezintă cea mai importantă problemă a afacerilor mondiale și vrem să-i vedem înapoi acasă cât mai curând posibil”, a spus președintele.

Protestanți în Israel. Credit line: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Adresându-se, de asemenea, mulțimii din Piața Ostaticilor, ostaticul eliberat Arbel Yehoud – al cărui iubit, Ariel Cunio , este încă ținut captiv – a avertizat că presiunea militară nu îi va elibera pe cei care se află încă în Gaza.

„Știu din proprie experiență cum e să fii în captivitate. Știu că presiunea militară nu aduce înapoi ostaticii – doar îi ucide”, a spus ea. „Singura modalitate de a-i aduce înapoi este printr-un acord, dintr-o dată, fără jocuri.”

Yehoud a vorbit alături de ostatica eliberată Sharon Aloni-Cunio — care a fost eliberată în noiembrie 2023 împreună cu cele două fiice ale sale și al cărei soț, David Cunio , fratele lui Ariel — este încă captiv, precum și de Yarden Bibas — cel mai bun prieten al lui David — care a fost eliberat în februarie și a cărui soție, Shiri, și cei doi fii mici, Ariel și Kfir, au fost uciși în captivitate.

Yehoud, care a fost eliberat în ianuarie ca parte a unui acord de încetare a focului, a descris condițiile sufocante din subteran, „fără apă, fără aer, fără posibilitatea de a respira” și a spus că greva de duminică nu poate rămâne un eveniment singular.

„Trebuie să oprim viața normală iar și iar până când cei aflați în captivitate se vor întoarce. Ați văzut fotografiile, videoclipurile, ororile. Cât timp veți continua să închideți ochii? Există o singură modalitate de a le aduce pe toate înapoi: o înțelegere acum.”

Vorbind și ea în piață, Einav Zangauker, mama ostaticului Matan Zangauker, a cerut returnarea imediată a tuturor ostaticilor.

„Am venit aici din Golan și fiecare intersecție era plină de oameni.”

„Ostaticii sunt toți copiii noștri!”, a declarat ea. „Trebuie să-i salvăm acum!”

Ayelet Goldin, sora lui Hadar Goldin — un soldat IDF ucis în Gaza în 2014, al cărui corp este păstrat de Hamas timp de 11 ani — a vorbit cu emoție: „Am venit aici din Golan și fiecare intersecție era plină de oameni.”

Apelând la israelieni să iasă în stradă, Goldin a adăugat: „Ostaticii sunt inima societății israeliene. Trebuie să-i aducem înapoi pentru a ne putea întoarce la noi înșine și la valorile noastre.”

Lishay Miran Lavi, al cărei soț, Omri, a fost luat ostatic pe 7 octombrie și este reținut în Gaza, a declarat: „Astăzi este doar începutul”.

„Intenționăm să intensificăm lupta. Nu avem altă opțiune”, a spus ea.

În centrul pieței, erau aranjate rânduri de cărucioare goale, o expoziție tulburătoare care simboliza copiii uciși în atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023. De multe dintre ele erau atașate pancarte galbene strălucitoare pe care scria „O mamă nu renunță niciodată”.

Publicitate

Sub un baldachin mare și umbrit, zeci de mame stăteau cu bebelușii și copiii lor mici, adunându-se în liniște și solidaritate. Cărucioarele erau aliniate în spațiu, alături de alte expoziții pline de fotografii ale ostaticilor.

„Vreau să se întoarcă și să se termine războiul și nu ne vom opri până nu se vor întoarce”, a spus Dana, care a venit cu bebelușul ei și un grup de alte mame pentru a se alătura protestului mamelor.

Nili Bresler, din Ramat Gan, a declarat că a venit în Piața Ostaticilor în sprijinul elevului ei, Avinatan Or , care a fost răpit de la festivalul Nova — împreună cu prietena sa, Noa Argamani, care a fost salvată anul trecut — și care rămâne ostatic în Gaza.

„Este un tânăr frumos și sperăm că rezistă. Am primit un semn de viață de la el pe 12 martie, ceea ce a fost cu mult timp în urmă, dar e mai mult decât nimic”, a spus ea, stând singură cu o pancartă pe care era fotografia lui.

Bresler, care predă engleză tehnică angajaților din domeniul tehnologiei, îi preda lui Or, designer de cipuri la Nvidia: „Este foarte talentat și inteligent, cu o inimă imensă”, a spus ea, adăugând că prezența numeroasă a făcut-o să se simtă „mai optimistă decât am fost eu”.

Ruti Rosenberg, care a crescut în kibuțul Ein Hashlosha, lângă granița cu Gaza, și care locuiește acum în Kfar Saba, a spus că se gândește la ostatici „tot timpul” și participă la mitinguri în fiecare sâmbătă seara pentru a cere eliberarea lor.

„Vom continua să venim până când acest guvern va reuși să-i aducă înapoi”, a spus ea. „Asta e important.”