Proteste în primăriile de orașe și de comune din țară. Angajații refuză programul de lucru cu publicul / Care sunt principalele solicitări

Angajații din primăriile de orașe și comune din țară protestează vineri împotriva pachetul de măsuri fiscale pe care Guvernul vrea să își asume răspunderea și care prevede reducerea numărului angajaților din administrația locală.

Potrivit unui comunicat al Asociației Comunelor din România (ACR) și a Sindicatului Angajaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR), protestele vor continua pe termen nedeterminat. În această perioadă, angajații vor fi la muncă, dar vor refuza programul de lucru cu publicul sau cu entități exterioare instituțiilor.

Reprezentanții ACR și SCOR spun că pachetul de măsuri fiscale numărul 2, care va fi împărțit în 6 proiecte de legi diferite, „demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici”.

„Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78 / primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii”, se arată într-un comunicat de presă al SCOR.

„Sfidare și aroganță pe față”

Primăriile sunt nemulțumite de faptul că deși Guvernul a promis preluarea plății salariilor pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, Executivul „a modificat proiectul de lege și cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina primăriilor”.

„Cu sfidare și aroganță pe față, consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele și orașele județului”, se precizează într-un comunicat de presă al SCOR.

Ei critică și reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici.

„Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noștri de sindicat, introducerea „jumătății de funcționar public” prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar”, conform acestora.

Angajații din primării anunță că protestul început astăzi se va desfășura pe termen nedeterminat. Într-o adresă către Guvern, ei spun că protestul presupune „închiderea primăriilor pentru lucrul cu publicul, în timp ce noi, salariații, vom fi prezenți la locul de muncă și ne vom rezolva lucrările de serviciu, dar fără a accepta interacțiunea cu publicul sau cu alte entități exterioare instituției”.

Planurile Guvernului pentru administrația publică locală

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, care prevede acum reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% anterior. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că va exista o tăiere „de aproximativ 20 şi ceva la sută” pe organigramele autorităţilor locale, subliniind că reducerea nu se va face uniform. Totuși, ministrul a păstrat estimarea că în total se vor reduce maxim 40.000 de posturi din administrația publică centrală și locală.

Liderii coaliției au convenit marți că reducerile de personal din primării, prefecturi și consilii județene să se facă în funcție de numărul de locuitori, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), nu de la ultimul recensământ, conform surselor consultate de HotNews.