FOTO VIDEO Proteste violente în Georgia. Manifestanții au încercat să intre în palatul prezidențial din Tbilisi / Forţele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă

Protestatarii ard baricade în timpul ciocnirilor cu poliția, în cadrul unui miting al opoziției organizat în ziua alegerilor locale, în centrul orașului Tbilisi, pe 4 octombrie 2025. Credit line: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia

Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă la Tbilisi, sâmbătă, în ziua alegerilor locale, pentru a protesta față de cei care dețin puterea în Georgia. Manifestanţii au mărşăluit către palatul prezidenţial, unde au încercat să pătrundă în incintă. Forţele de ordine au răspuns în forță, potrivit BBC și Reuters.

Protestul a avut loc în aceeaşi zi cu alegerile locale. La începutul serii, mulţimea de protestatari se afla în centrul Tbilisi, agitând drapele georgiene şi ale UE.

„Suntem aici pentru a proteja democraţia noastră, pe care Visul georgian este pe cale să o distrugă”, a spus unul dintre manifestanți pentru AFP.

Apoi, protestul a degenerat după ce postul de televiziune Imedi, favorabil partidului de guvernământ, a publicat un sondaj la ieșirea de la urne care arată că Visul Georgian este câștigătorul alegerilor.

Cu puțin timp înainte de închiderea secțiilor de votare, un grup de manifestanți a încercat să pătrundă în palatul prezidențial din capitala Tbilisi. Protestatarii au dat foc baricadelor din apropierea Pieței Libertății, în timp ce forțele de ordine au intervenit în număr mare în zonă.Poliția a folosit tunuri cu apă şi spray iritant pentru a dispersa mulțimea.

Unul dintre organizatori a cerut anterior arestarea liderilor partidului Visul Georgian. El a citit o declaraţie în care îndemna angajaţii Ministerului Afacerilor Interne să se supună voinţei poporului şi să aresteze imediat şase personalităţi din partidul Visul Georgian.

În cadrul unei conferințe de presă, primarul orașului Tbilisi, Kakha Kaladze, membru al partidului de guvernământ Visul Georgian, a descris evenimentele violente drept „o tentativă directă de lovitură de stat”, promițând un „răspuns adecvat” și jurând că cei responsabili vor fi trași la răspundere.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale,Visul Georgian a obținut 80,7% din voturile la nivel național și este pe cale să câștige și alegerile locale de astăzi, 4 octombrie.