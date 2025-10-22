Proteste violente la un hotel pentru migranți în Dublin. Mașină de poliție, incendiată de mulțimea furioasă din cauza unui presupus viol

Protestarii din Dublin au dat foc la o mașină de poliție. Sursă foto: Peter MURPHY / AFP / Profimedia

Protestatarii anti-imigranți au incendiat un vehicul al poliției și au atacat ofițerii în apropierea unei clădiri care găzduiește solicitanți de azil în Dublin, a declarat ministrul justiției, la o zi după ce un bărbat a fost arestat pentru agresiunea sexuală a unei fete de 10 ani, informează Reuters.

Incidentul de marți seară are loc la doi ani după ce protestatarii anti-imigranți au declanșat o revoltă majoră în centrul Dublinului, în urma înjunghierii a trei copii.

Peste 1.000 de persoane au participat la protestul din fața clădirii din vestul Dublinului marți seara, potrivit The Irish Times, care a publicat și un videoclip cu o mașină de poliție în flăcări.

Videoclipurile postate pe X de către mass-media irlandeze și activiștii anti-imigranți au arătat oameni care țineau steaguri irlandeze și pancarte cu sloganuri anti-imigranți. Protestatarii au aruncat cu sticle și artificii în poliție.

UNBELIEVABLE SCENES FROM DUBLIN



Patriots are furious and they're not backing down.



There will be civil unrest in Ireland unless the politicians back down and START DEPORTING MIGRANTS



This sick experiment needs to stop



WE DEMAND OUT COUNTRIES BACKpic.twitter.com/tyqzpG0hqd — Basil the Great (@Basil_TGMD) October 21, 2025

Șase persoane care au fost implicate în violențe au fost reținute, iar un polițist a primit îngrijiri medicale pentru o rană la picior.

Protestatarii purtau steaguri irlandeze și pancarte cu mesajul „Irish lives matter” („Viețile irlandezilor contează”) și scandau „Scoateți-i afară!”, potrivit AFP.

„Nu este de mirare că oamenii care doresc să semene discordie în societatea noastră folosesc crimele ca arme”, a declarat ministrul justiției Jim O’Callaghan într-un comunicat. „Acest lucru este inacceptabil și va avea ca rezultat o reacție fermă.”

The Irish, like the British, have been stabbed in the back by their own govt.



They thought people would just stay silent and comply, even after a 10-year-old girl is raped by a migrant they allowed to waltz in? Enough!



Get them all out!#Dublin #Irelandpic.twitter.com/fNcFSCXNQx — BLOODYRED (@trumpestfuture) October 21, 2025

Poliția a anunțat marți că un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost pus sub acuzare în zonă în urma unei presupuse agresiuni grave asupra unei minore.

Liderul celui mai mare partid de opoziție, Sinn Fein, a declarat marți, în parlament, că bărbatul a avut un ordin de deportare emis pe numele său în martie anul acesta.

O’Callaghan a declarat că i-a cerut celui mai înalt oficial din departamentul său o informare detaliată a gestionării cererii de azil în acest caz. Poliția nu a răspuns la solicitarea Reuters pentru a comentat cazul.

Deși Irlanda este aproape unică în Europa prin faptul că nu are membri de extremă dreapta în parlament, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere bruscă a vizibilității grupurilor anti-imigrație, cu mitinguri regulate pentru a cere restricții asupra imigrației.