Protestele din Iran au fost complet înăbușite, urmează pedepsirea celor responsabili, anunță autoritățile de la Teheran

După o represiune care a provocat moartea a mii de persoane, procurorul general al Iranului a declarat miercuri că „revolta s-a încheiat”, promițând că cei responsabili de proteste vor fi pedepsiți, potrivit New York Times.

Televiziunea de stat iraniană a anunţat miercuri că 3.117 persoane au fost ucise în timpul amplei mişcări de contestare începute pe 28 decembrie şi reprimate sângeros de autorităţi. Această cifră era mai mică decât cel mai recent bilanț de 4.519 decese raportat marți de Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA) din SUA.

„Revolta s-a încheiat”, a declarat acum Mohammad Movahedi, procurorul general al Iranului, potrivit agenției de știri Mizan News care relatează despre sistemul judiciar. „Și trebuie să fim recunoscători, ca întotdeauna, persoanelor care au stins această revoltă prin intervenția lor promptă pe teren”, a continuat el cu referire la reprimarea violentă a manifestațiilor.

Videoclipurile și mărturiile martorilor care au apărut în momentul culminant al protestelor sugerează că guvernul a întreprins una dintre cele mai sângeroase represiuni din ultimele decenii. Martorii au descris cum forțele guvernamentale au deschis focul, aparent cu arme automate și, uneori, fără discernământ, asupra protestatarilor neînarmați. Mii de oameni au fost reținuți, au declarat organizațiile pentru drepturile omului.

Protestatarii riscă pedeapsa cu moartea

Autoritățile iraniene au promis să pedepsească persoanele responsabile de proteste, pe care le acuză că sunt teroriști susținuți de guverne străine. „Provocatorii”, a declarat Movahedi, „vor fi judecați și pedepsiți în conformitate cu toate procedurile legale”.

Mișcarea a izbucnit inițial la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul prăbușirii economiei și al căderii libere a monedei, dar s-a transformat într-o mișcare mai amplă împotriva guvernului clerical.

Președintele american Donald Trump a promis inițial că va interveni dacă regimul islamic va ucide protestatari, dar și-a schimbat radical poziționarea și a spus presei că a primit asigurări că autoritățile iraniene nu vor executa pe nimeni.

Oficialii iranieni au declarat însă că vor judeca persoanele acuzate de „război împotriva lui Dumnezeu”, o acuzație care se pedepsește cu moartea.

Blocarea accesului la internet și dezinformarea promovată de canalele oficiale au făcut dificilă evaluarea independentă a ceea ce se întâmplă în Iran. Însă, în ultimele zile, martori și grupuri pentru drepturile omului au descris o liniște stranie care s-a instalat treptat în țară, magazinele și școlile deschizându-se în condiții de securitate sporită pe străzi, potrivit New York Times.

Guvernul a declarat că va restabili accesul la internet în zilele următoare. Dar oficialii au spus că, chiar dacă conexiunea generală va fi restabilită, site-urile străine ar putea rămâne inaccesibile, potrivit HRANA.

Amenințări de la Teheran

Marți, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a oferit răspunsul cel mai dur al țării la orice potențială acțiune militară a SUA, scriind într-un editorial în The Wall Street Journal că Iranul „nu are nicio reținere în a riposta cu tot ce avem la dispoziție dacă vom fi din nou atacați”.

„Nu este o amenințare, ci o realitate pe care simt că trebuie să o transmit în mod explicit”, a afirmat Araghchi „Violența de pe străzile noastre s-a potolit și viața normală a revenit la normal în toată țara”.