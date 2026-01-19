Trump le-a spus că „ajutorul e pe drum” și ei au ieșit în stradă / Cum s-a produs schimbarea de atitudine a președintelui american

O femeie ține o imagine cu Trump și mesajul „Ai promis să ajuți iranienii și lumea” la un protest la ambasada Iranului din Londra Foto amanda rose / Alamy / Profimedia

Mai mulți cetățeni iranieni au declarat în interviuri acordate pentru Washington Post și The Guardian că mesajele de sprijin ale lui Trump le-au întărit hotărârea de a manifesta împotriva regimului islamic, dar în final protestele au fost înăbușite sângeros, cu mii de morți, iar „SUA nu au făcut nimic”.

Publicația britanică The Guardian prezintă povestea lui Siavash Shirzad, un bărbat de 38 de ani care l-a crezut pe Donald Trump când a spus că va „salva” protestatarii dacă autoritățile iraniene vor reprima violent manifestațiile. Dar, când autoritățile au tras asupra protestatarilor, SUA nu au făcut nimic. Shirzad a fost împușcat la protestul din Teheran din 8 ianuarie, zi în care a fost închis și internetul, și a murit la câteva ore din cauza rănilor.

„Trump a spus că ne susține, așa că plec”

La o săptămână de la începerea protestelor în Iran, la sfârșitul lunii decembrie, Trump a promis pe Truth Social că, dacă Iranul va ucide protestatarii pașnici, SUA „vor veni în ajutorul lor”. Câteva zile mai târziu, el a continuat cu promisiunea că „dacă vor începe să ucidă oameni, așa cum au făcut în trecut, ne vom implica. Îi vom lovi foarte tare, acolo unde îi doare”.

Într-o altă postare, Trump a promis că „ajutorul e pe drum”, încurajând iranienii să „preia” instituțiile regimului.

„Siavash a sperat până în ultima clipă că Trump îi va veni în ajutor. I-am spus: «Nu pleca, e periculos». Dar el a răspuns ferm: «Trump a spus că ne susține, așa că plec»” a spus pentru The Guardian vărul său, sub protecția anonimatului de teama repercusiunilor.

Organizațiile pentru drepturile omului care monitorizează Iranul afirmă că numărul morților ca urmare a protestelor depășește cu mult pe cel din timpul rundelor anterioare de proteste. Amnesty International spune că, potrivit informațiilor pe care le-a primit, au avut loc „ucideri ilegale în masă la o scară fără precedent”, în timp ce HRA Iran News Agency raportează că peste 3.500 de protestatari au fost uciși până duminică.

„Arestări în masă sunt în desfășurare. Imediat ce atenția se va muta în altă parte, vor începe execuțiile”, a declarat un locuitor din Teheran care a transmis un mesaj către The Guardian prin intermediul unui activist.

O poză cu Ayatollahul Ali Khamenei este incendiată la un protest din Paris Foto: Yaghobzadeh Alfred/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Ochii noștri erau ațintiți spre cer, ca și cum ceva urma să se întâmple”

Hadis, o locuitoare de 36 de ani din Teheran, a declarat pentru Washington Post că iranienii au continuat să vină la proteste în ciuda răspunsului violent al autorităților, în speranța că americanii vor ordona un atac militar asupra unor ținte din Iran.

„Ochii noștri erau ațintiți spre cer, ca și cum ceva urma să se întâmple. O să lovească acum. Am ieșit (să protestăm) cu teamă, dar aveam speranța că Trump va lovi acum, îi va ucide pe acești oameni”, a afirmat Hadis.

În ciuda mesajelor inițiale, Trump și-a schimbat radical poziționarea și a spus miercuri presei că a primit asigurări că autoritățile iraniene nu vor executa pe nimeni, renunțând la intervenția militară în Iran, cel puțin temporar.

„Trump nu se gândește la umanitate. Ar putea face cu ușurință ceva pentru noi”, a spus ea pentru publicația americană.

„Mă gândeam în continuu la cât de neputincioși suntem”

Aanahita, o femeie de 45 de ani care trăiește în Istanbul, a spus că nu a dormit toată noaptea în așteptarea atacului american asupra Iranului.

Deși blocarea internetului de către guvernul iranian a îngreunat comunicarea cu persoanele din interiorul țării, alți iranieni din Turcia, Armenia sau Dubai au descris un sentiment similar de anticipare.

„Mă gândeam în continuu la cât de neputincioși suntem, încât trebuie să ne rugăm ca o altă țară să ne atace pentru salvarea și libertatea noastră. Dar astăzi, mai mult decât orice, furia mă copleșește. Simt că Trump a dat din nou înapoi și a sacrificat viețile tinerilor iranieni”, a spus Aanahita.

Portretele lui Reza Pahlavi și Donald Trump, la un miting în Madrid de susținere a protestelor din Iran Foto: David Canales/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Schimbarea de atitudine a lui Trump

Trump a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că autoritățile iraniene au anulat planurile de executare a 800 de protestatari. Potrivit Washington Post, Trump a fost informat de către un înalt reprezentant al SUA că Iranul a anulat execuțiile și că această evoluție, împreună cu presiunea din partea aliaților regionali, limitările resurselor militare ale SUA și îngrijorările cu privire la consecințele imprevizibile, l-au determinat să se abțină de la a ordona atacuri săptămâna trecută.

Ca răspuns la comentariile lui Trump cu privire la execuții, procurorul din Teheran, Ali Salehi, a declarat sâmbătă pentru televiziunea de stat iraniană că „Trump spune mereu multe prostii” și că au fost emise un număr mare de acte de acuzare. „Răspunsul nostru este ferm, descurajator și rapid”, a spus Salehi.

Autoritățile s-au abținut să execute protestatarii, anulând în special condamnarea la moarte a protestatarului Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, și anunțând că nu vor avea loc spânzurări. Trump părea mulțumit, împărtășind vestea că execuția lui Soltani nu va avea loc, scrie Washington Post.

Reza Pahlavi, fiul ultimului shah al Iranului și care s-a impus ca cel mai proeminent lider al opoziției în timpul protestelor, i-a cerut lui Trump „să intervină pentru a ajuta poporul iranian”. Într-o declarație furnizată sâmbătă de biroul său, Pahlavi a spus că „nu îmi revine mie să-i spun președintelui Trump ce să facă. Dar ceea ce pot spune este că poporul iranian ar saluta acțiuni țintite împotriva forțelor de securitate care îi ucid. În cele din urmă, schimbarea va veni de la poporul iranian. Ei sunt cei care se află pe teren. Dar acum au nevoie de ajutor țintit pentru a opri masacrele”.

Yazdan Shohadaei, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Tranziție al Iranului, o coaliție de opoziție, a declarat că a fost iresponsabil din partea lui Trump să promită că va lua măsuri și apoi să nu intervină. „Poporul iranian a crezut că de data aceasta lumea va fi de partea noastră, dar am văzut că nu a fost așa”, a spus el.

Doi oficiali au declarat pentru Washington Post că Trump și consilierii săi își păstrează acum opțiunile deschise și, probabil, câștigă timp în vreme ce portavionul USS Abraham Lincoln se află în tranzit din Asia către Orientul Mijlociu.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis într-un comunicat că „nimeni nu știe ce va face președintele Trump în privința Iranului, în afară de președinte însuși”.