Teheranul anunță bilanțul oficial al morților de la proteste. Majoritatea au fost declarați „martiri”

Televiziunea de stat iraniană a anunţat miercuri că 3.117 persoane au fost ucise în timpul amplei mişcări de contestare începute pe 28 decembrie şi reprimate sângeros de autorităţi, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Printre persoanele ucise, 2.427 sunt considerate „martiri” în sensul islamic al termenului, întrucât ele erau victime „nevinovate”, a adăugat postul public de televiziune, citat într-un comunicat al Fundaţiei iraniene pentru foşti combatanţi şi martiri.

Potrivit organizaţiei neguvernamentale Iran Human Rights (IHR), ce are sediul în Norvegia, cel puţin 3.428 de manifestanţi au fost ucişi, dar bilanţul final ar putea depăşi 20.000 de morţi.

Evaluări contradictorii ale numărului de victime

Bilanțul oficial al Teheranului este mai mic decât cel anunțat duminică chiar de către un demnitar al regimului care a spus că cel puțin 5.000 de persoane au fost ucise în protestele din Iran, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forțelor de securitate, afirmând că este vorba de cifre verificate și acuzând „teroriștii și revoltații înarmați” de uciderea „iranienilor nevinovați”, potrivit Reuters.

„O serie de acțiuni au fost identificate ca Mohareb, care se numără printre cele mai severe pedepse islamice”, a declarat purtătorul de cuvânt al sistemului judiciar iranian, Asghar Jahangir, într-o conferință de presă.

Mohareb, un termen juridic islamic care înseamnă a purta război împotriva lui Dumnezeu, este pedepsit cu moartea în conformitate cu legea iraniană.

Protestele la nivel național au izbucnit pe 28 decembrie din cauza dificultăților economice și s-au extins în decurs de două săptămâni, transformându-se în demonstrații pe scară largă care cereau sfârșitul conducerii religioase a țării, rezultând în cele mai sângeroase tulburări de la revoluția islamică din 1979.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în repetate rânduri că va interveni dacă protestatarii vor continua să fie uciși pe străzi sau executați. Într-o postare pe rețelele de socializare de vineri, el a mulțumit liderilor de la Teheran, afirmând că aceștia au anulat execuțiile în masă programate.