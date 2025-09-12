Protocolul în Parlament: cum s-au cheltuit banii în primele șase luni, în timp ce austeritatea planează peste țară / Diferențele față de anul trecut

În primele șase luni ale anului, Parlamentul a cheltuit peste 2 milioane de lei (echivalentul a 400.000 de euro) din suma alocată pentru protocol, respectiv din cei 6,4 milioane de lei (1,2 milioane de euro). Procentual asta înseamnă 30% din suma alocată, care este mai mică față de anul trecut. Cum s-au împărțit banii între Senat și Camera Deputaților și pentru ce au fost cele mai mari cheltuieli?

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a dezvăluit, în luna iulie, că prețurile plătite de guvern pentru anumite produse pentru activitățile de protocol sunt chiar duble față de cele regăsite în magazine pentru aceleași produse. HotNews a vrut să afle cum sunt împărțiți banii pentru protocol și cum sunt aceștia cheltuiți de cele două camere ale Parlamentului.

La Senat, în primele șase luni ale anului, au fost cheltuți peste 803.000 de lei pentru activități de protocol, din totalul de 3,7 milioane de lei alocat pentru tot anul.

„Din suma cheltuită în primele 6 luni ale anului, «mesele de protocol» (activități de diplomație parlamentară), oferite delegațiilor străine venite în vizite de lucru, au însumat 397.781,21 lei. În această sumă sunt incluse mese oficiale, cazări, transport, traduceri, închiriat autovehicule, cadouri simbolice, coroane de flori etc”, a transmis Senatul, pentru HotNews.

Senatul precizează că au fost cheltuiți cu 1,3 milioane de lei (38,05%) mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut.

Camera Deputaților a cheltuit în primele 6 luni ale anului „pentru mesele de protocol oferite delegațiilor străine venite în vizite oficiale la Camera Deputaților” suma de 225.599,18 lei fără TVA, conform răspunsului transmis către redacția HotNews.

Președintele Camerei Deputaților a cheltuit de trei ori mai mult decât cel al Senatului

6.000 de lei în primele șase luni din 2025 pentru cheltuielile de protocol ale președintelui PNL al Senatului, în timp ce Camera Deputaților a cheltuit 19.000 de lei pentru președintele de la PSD, adică de mai bine de trei ori mai mult.

Senatul României a fost condus în primele șase luni ale acestui an de Ilie Bolojan (decembrie 2024-12 februarie 2025 și 26 mai-24 iunie 2025) și de Mircea Abrudean (președinte interimar în locul lui Bolojan și în prezent președinte plin, după votul primit în plen în luna iunie).

În tot acest timp, pentru cheltuielile de protocol ale președintelui Senatului au fost cheltuiți câte 1.000 de lei lunar, ceea ce duce la un total de 6.000 de lei în primele șase luni din 2025.

„Activităţile de diplomaţie parlamentară sunt prezentate de către senatori şi decise, ca oportunitate, în cadrul Biroului Permanent al Senatului, în funcţie de nivelul acţiunii, cât şi în conformitate cu baremurile specifice aprobate prin hotărâri ale Biroului Permanent. Sunt întocmite, atât tehnic, cât şi economic, devize estimative de cheltuieli, care sunt supuse aprobării Secretarului general”, a precizat Senatul.

Cum explică diferența Camera Deputaților

HotNews a întrebat și la Camera Deputaților câți bani au fost cheltuiți în primele șase luni ale anului pentru activitățile de protocol ale președintelui Camerei.

„Din suma cheltuită în primele 6 luni ale anului, pentru activitățile de protocol la nivelul președintelui Camerei Deputaților s-a cheltuit suma de 19.702,04 lei fără TVA”, arată răspunsul.

Președintele Camerei Deputaților în primele șase luni ale anului a fost Ciprian Șerban, de la PSD, actual ministru al Transporturilor. Din 24 iunie locul i-a fost luat de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Sumele diferă în funcție de tipul de acțiuni pe care le-au avut cei doi președinți”, au transmis pentru HotNews reprezentanții Camerei Deputaților, când am întrebat de ce există o asemenea diferență de sumă cheltuită între birourile celor doi președinți.

Ulterior, Camera Deputaților a declarat că „ponderea cea mai mare din această sumă” a avut-o „cheltuielile ocazionate de oferirea unui dejun oficial unei Delegații bipartizane a Congresului SUA”. În luna aprilie, 8 membri ai Congresului SUA au venit într-o vizită oficială în România – patru republicani și patru democrați.

„Menționăm că la acest dejun oficial au participat atât deputați, cât și senatori, cheltuielile fiind suportate integral din bugetul Camerei Deputaților”, mai precizează acum instituția.

Camera Deputaților plătește 3 lei pentru o sticlă de apă la 2 litri. Senatul nu a oferit sumele

HotNews a cerut atât Camerei Deputaților, cât și Senatului să ofere detalii despre prețul net cu care cumpără produsele pentru activitățile de protocol. Camera Deputaților a transmis următoarele informații:

Apă Borsec (0,33l – 2,40 lei, 0,5l – 2,20 lei; 1,5l – 2,84 lei; 2l – 3,24 lei);

Cafea Tchibo (500g – 56,54lei; 250g – 20,75lei);

Sucuri (Fanta 0,5l – 7,42; Cola 0,5l – 7,42; Sprite 0,5l – 6,95 lei);

Ceai Twinings plicuri – 18,71lei cutia;

Pahare (100ml – 0,42lei/buc; 180ml – 0,36lei/buc).

Senatul nu a oferit detalii despre prețul cu care cumpără anumite produse: „Prețurile și cantitățile produselor achiziționate pentru activitățile de protocol, la sediul Senatului, sunt înregistrate global valoric”, a transmis instituția.

Concret, asta înseamnă că Senatul nu ține evidența fiecărui produs achiziționat, ci deține doar suma cheltuită pentru toate produsele, la un loc.

„În anul 2025 nu a fost încheiat niciun contract de achiziție pentru produsele destinate activităților de protocol”, a mai transmis Senatul.

Bugetul pentru protocol, înjumătățit față de anul trecut

HotNews a cerut atât de la Camera Deputaților, cât și de la Senat bugetele celor două instituții pentru cheltuielile de protocol din anul 2024.

Datele arată că față de anul trecut bugetele pentru acest an au fost aproape înjumătățite:

Buget Camera Deputaților pentru cheltuieli de protocol, anul trecut: 5.850.000 lei;

Buget Camera Deputaților pentru cheltuieli de protocol în acest an: 2.679.000 lei;

Buget Senat pentru cheltuieli de protocol, anul trecut: 6.006.000 lei;

Buget Senat pentru cheltuieli de protocol în acest an: 3.786.000 lei.

„Conform Execuției bugetului Camerei Deputaților, la sfârșitul anului 2024, vă informăm că suma totală alocată cheltuielilor de protocol pentru întreg anul 2024 a fost de 3.872.000 lei”, a precizat Camera Deputaților.

Suma „a inclus și cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cultural-sociale și de protocol din marja celei de-a 31-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (AP OSCE), găzduite de Parlamentul României în perioada 29 iunie – 3 iulie 2024”.

„Acestea au fost efectuate în conformitate cu uzanțele, tradițiile AP OSCE, iar numărul participanților, inclusiv al celor implicați în organizare (aprox. 1000 de persoane) fiind asumați de partea română în relație cu organizația”, a precizat instituția.

Și Senatul a precizat că din suma de 6 milioane de lei alocată pentru anul 2024 au fost cheltuiți 5,8 milioane de lei.

Cine decide câți bani primesc cele două camere ale Parlamentului pentru activități de protocol

„Activitățile de diplomație parlamentară sunt prezentate de către senatori și decise, ca oportunitate, în cadrul Biroului Permanent al Senatului, în funcție de nivelul acțiunii, cât și în conformitate cu baremurile specifice aprobate prin hotărâri ale Biroului Permanent. Sunt întocmite, atât tehnic, cât și economic, devize estimative de cheltuieli, care sunt supuse aprobării ordonatorului principal de credite, respectiv Secretarului general al Senatului”, conform Senatului.

Secretarul general al Senatului este, din septembrie 2022, Mario Ovidiu Oprea. În trecut, în perioada 2004-2020 el a fost senator timp de patru mandate, ales de fiecare dată pe listele PNL.

Procedura privind aprobarea cheltuielilor de protocol este asemănătoare și la Camera Deputaților.

„Ordonatorul de credite al instituției, respectiv Secretarul general al Camerei Deputaților, supune aprobării Biroului permanent acțiunile de protocol și aprobă cheltuielile efectuate cu acestea”, conform instituției.

La Camera Deputaților în funcția de secretar general interimar este Ioana Bran-Voinea, din octombrie 2024.