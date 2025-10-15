Provocările unei mămici cu boală cronică de rinichi: povestea reală a unei românce din filmul Nephro 2

Pentru majoritatea femeilor, sarcina este o bucurie și începutul unui capitol nou. Pentru altele însă, poate fi o provocare, mai ales atunci când trebuie să lupte cu o boală cronică. Dar între speranță și griji, între frică şi optimism, între entuziasm şi momente în care simt că nu mai au încredere în propriul corp, dorința de a-şi ține copilul în brațe dă putere acestor mame să nu renunţe.

Acesta este mesajului celui mai nou scurtmetraj regizat de Bogdan Mureşanu: Nephro 2 – un film care nu doar îți va arăta o boală cronică puțin cunoscută, ci și determinarea unei mame care nu se lasă doborâtă de un diagnostic dificil.

Articol susținut de Fresenius Medical Care