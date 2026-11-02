Cinci senatori aleși pe listele POT și S.O.S. România au trecut la PSD

Cinci senatori aleşi în Parlament pe listele POT şi S.O.S România şi-au anunţat, luni, în plenul Senatului, afilierea la grupul Partidului Social Democrat.

Astfel, Ionel Carp şi Cristian Bem, aleşi pe listele S.O.S. România, precum şi Valentina Aldea, Liviu Sorin Robe şi Robert Daniel Ghiţă, aleşi pe listele POT, au anunţat că se vor alătura PSD, informează Agerpres.

Aceste mutări vin după ce, săptămâna trecută, grupul parlamentar Pace – Întâi România, din care au făcut parte Ionel Carp şi Cristian Bem, a fost desfiinţat, ca urmare a faptului că mai mulţi senatori au părăsit grupul, astfel că acesta nu a mai îndeplinit condiţia de a avea minimum şapte membri.

Cu noii veniți, grupul senatorial al PSD ajunge la 40 de membri, urmat ca pondere de AUR – 30 senatori, PNL – 27 senatori, USR – 18 senatori și UDMR – 10 senatori. Numărul senatorilor fără afiliere la un grup anume este de 9.