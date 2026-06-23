PSD ar putea avea nevoie de voturile AUR, spune Rareș Hopincă: „A vorbi despre un partid că este extremist e o linie periculoasă”

Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2 din București, a respins eticheta de „partid extremist” în cazul formațiunii lui George Simion și a spus că „sunt decizii pentru România unde s-ar putea să avem nevoie inclusiv de voturile AUR”.

Social-democratul a fost întrebat, marți, la Digi24, dacă el consideră că AUR este un „partid extremist”.

„Cred că s-a uzitat foarte mult de o serie de epitete care nu întotdeauna au fost acoperite de realitate. Nu cred în generalizări. Poate au existat poziții extremiste la AUR, cum poate au existat poziții extremiste și la reprezentanții altor partide, dar a vorbi in corpore despre un partid că este extremist deja cred că e o linie periculoasă, care s-a trecut de prea multe ori”, a răspuns Rareș Hopincă.

El a adăugat că preferă să evite „astfel de epitete foarte puternice”.

„M-aș feri de astfel de epitete foarte puternice, pentru că sunt decizii pentru România unde s-ar putea să avem nevoie inclusiv de voturile AUR. Nu cred că face bine în acest moment să escaladăm tensiunea pe scena politică, după ce avem deja o societate extrem de tensionată”, a continuat Hopincă.

„Sorin Grindeanu poate coagula o majoritate”

Rareș Hopincă a estimat că liderul PSD poate aduna o majoritate parlamentară dacă președintele Nicușor Dan îi va încredința mandatul de formare a Guvernului.

„Având în vedere pozițiile publice exprimate astăzi, cred că Sorin Grindeanu poate coagula o majoritate, însă toate aceste discuții trebuie făcute între liderii partidelor politice. Nu ar strica un acord scris”, a spus oficialul social-democrat.

Președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la consultări, marți, după ce Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Conform surselor HotNews, șeful statului nu va desemna astăzi un candidat la funcția de premier. După discuția de la Cotroceni, Sorin Grindeanu a declarat că „PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier”.

Rareș Hopincă este de părere că „imperativul momentului este ca toți oamenii politici, indiferent de tabăra în care s-au situat până acum, să își reseteze, cumva, punctele de plecare”.

„Pentru că este obligatoriu să ajungem la un acord și este obligatoriu să avem un guvern cu puteri depline, învestit cât mai repede. Dacă s-ar putea în această săptămână, cred că ar fi foarte bine”, a adăugat Hopincă.

Întrebat pe cine a propus PSD pentru funcția de premier, el a spus că „este o greșeală să vorbim în acest moment despre persoane”.

„Noi am stabilit de la bun început că suntem parte a unei soluții, suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea, inclusiv poziția de prim-ministru, dar cred că este o greșeală să vorbim în acest moment despre persoane, pentru că esențial este ca persoana desemnată să poată întruni o majoritate – și atunci, vorbind despre persoane, cred că scădem șansele de a genera o majoritate în acest moment”, a mai declarat Rareș Hopincă.