PSD acuză o „campanie de tip nazist îndreptată împotriva membrilor și susținătorilor săi”: „Tehnici ca ale lui Goebbbels în timpul Holocaustului”

PSD a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul privitoare la campania din mediul online în care membrii partidului sunt portretizați ca șobolani, după ce Ilie Bolojan a afirmat că a găsit șobolani în „cămara statului”. Social-democrații susțin că sunt vizați de o campanie coordonată de tip nazist.

„Este în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului”, se spune într-un comunicat al PSD.

„În lipsa unei delimitări, premierul devine co-autor”

Social-democrații susțin că după „declarațiile jignitoare” ale premierului Ilie Bolojan, acesta ar fi trebuit să se delimiteze de această „campanie de tip nazist”.

„În lipsa unei delimitări, premierul devine co-autor al acestei propagande ilegale”, precizează sursa citată.

Social-democrații susțin că asocierea membrilor și simpatizanților PSD cu „imagini care produc dezgust și repulsie” reprezintă o încălcare a legislației împotriva discriminării și împotriva propagandei de tip fascist.

„În practica CNCD, orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant și ofensator pe criteriul convingerilor politice ale unor persoane, reprezintă un act agresiv de hărțuire, care trebuie sancționat conform legii”, se mai spune în comunicatul PSD.

Comunicatul PSD vine în contextul în care șeful Guvernului comparase situația companiilor de stat cu „niște șobolani care rod proviziile”.

„Gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, care sunt ca niște rozătoare care-ți rod acele alimente și, foarte plastic știți am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Nu e rostul meu, dar asta am încercat, să fac lumină acolo și asta a deranjat”, a declarat premierul Bolojan, vineri, la RRA.

Postări anti-PSD pe rețelele de socialiare. Grindeanu a vorbit de „deparazitare”

Ulterior, pe rețelele sociale au apărut o serie de imagini sau chiar clipuri în care membri ai PSD era prezentați ca niște șobolani, deseori alungați de către premierul liberal.

În replică, președintele PSD Sorin Grindeanu a folosit termenul „șobolănism”, tot într-un interviu la postul public de radio, referindu-se la intenția listării la bursă a unor companii de stat.

„Reforma companiilor de stat profitabile, să le vindem, asta e reformă? Ăsta e jaf. Ăsta e șobolănism. Să vinzi companiile profitabile într-o perioadă de criză economică, ăsta e adevăratul șobolănism”, a acuzat președintele PSD. Într-o postare pe Facebook, liderul PSD a spus și că „e timpul deratizării la Palatul Victoria”.

Tot sâmbătă, Bogdan Trif, liderul PSD Sibiu, a postat pe Facebook un clip cu un șobolan care avea figura lui Ilie Bolojan. Bogdan Trif afirma că „șobolan Bolojan, prim-sinecuristul țării, și-a tras armată de boți”.

Cum și-a explicat Bolojan afirmația

Întrebat, duminică seară la B1, dacă se referea la PSD când a vorbit despre „șobolani din cămară”, premierul a spus: „Mă refeream la zone din statul român parazitate sistemic, unde pentru că am pus reflectoarele pe ei, am luat măsuri, nu mai pot continua această parazitare. Asta a deranjat. Cei care erau acolo aveau susțineri politice. Eu nu îmi permit să arunc cu noroi într-un partid sau în altul”, a răspuns Bolojan.