PSD decide acum dacă va susține Guvernul propus de Luca Niculescu. „Noi am avut un șoc că nu a fost desemnat Sorin Grindeanu”

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit pentru a decide cum se poziționează privind guvernul Luca Niculescu. Înainte de a începe ședința, Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, a spus că desemnarea făcută de Nicușor Dan i-a dezamăgit pe liderii partidului.

BPN al PSD s-a reunit de la ora 14.00.

„Suntem dezamăgiți, cu toții așteptam ca desemnarea sa fie președintele partidului, Sorin Grindeanu. Asta am așteptat aseară cu toții. Vom vedea acum ce vom decide”, a spus Șoldan.

El a explicat că înainte de a decide dacă vor vota sau nu Guvernul Niculescu cei din PSD trebuie să aibă o discuție cu premierul desemnat, să vadă ce măsuri propune și cine va face parte din cabinet.

„Era clar că ne doream un prim-ministru politic. Avea altă legitimitate în fața Parlamentului. E clar că ne așteptam să fie de la PSD, primul partid din Parlament și cel care a câștigat alegerile. Avem o decizie la partid luată că nu vom vota un guvern din care PSD nu face parte. Dar vom vedea ce se va întâmpla zilele următoare, pentru că în primul rând trebuie să avem o discuție cu premierul desemnat”, a răspuns Șoldan, întrebat dacă social-democrații pot susține un guvern tehnocrat.

„Nu vom vota în orb un guvern Luca Niculescu”

Și Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a subliniat că social-democrații nu pot oferi un cec în alb Guvernului Niculescu:

„Președintele partidului ne-a chemat pe toți astăzi să vedem care va fi abordarea. Un lucru este cert – nu vom vota în orb un guvern Luca Niculescu. Cecuri în alb nu există. Vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu la PSD”.

Și el s-a declarat dezamăgit că președintele a ales să desemneze încă un premier „din zona de dreapta”:

„Evident, avem o dezamagire. Noi am avut un șoc ieri când am constatat că nu a fost desemnat Sorin Grindeanu, așa cum ne așteptam. Este a cincea nominalizare a lui Nicușor Dan din zona de dreapta. A cincea, inclusiv Ilie Bolojan”.

În ședința care a început la ora 14:00, Sorin Grindeanu le va cere liderilor PSD un mandat pentru negocierile cu noul premier desemnat, Luca Niculescu. Surse din partid au declarat pentru HotNews că Grindeanu va cere un mandat larg de negociere, așa cum a făcut și pentru Guvernul Veștea.

Conform surselor citate, va fi greu ca PSD să voteze un Executiv tehnocrat, iar de aceea Grindeanu va condiționa susținerea social-democraților.

Luni seară, după ce Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează premier pe Luca Niculescu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat că noua nominalizare „continuă să sfideze matematica parlamentară.