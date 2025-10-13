PSD decide azi data la care își alege un nou președinte. Grindeanu a rămas fără contracandidat 

Social-democrații se întâlnesc luni, de la ora 16.00, ca să stabilească, după aproape jumătate de an de interimat, când va avea loc congresul în care va fi ales noul președinte cu puteri depline al PSD. În aceeași zi, Titus Corlățean, singurul contracandidat al lui Grindeanu, a anunțat că se retrage din cursă.

Consiliul Politic al PSD se va reuni la Vila Lac într-o ședință în care să înceapă pregătirile pentru organizarea congresului în care va fi aleasă noua echipă de conducere a partidului și care ar putea avea loc în prima săptămână din noiembrie.

Congresul PSD ar putea debloca mai multe decizii ale coaliției. Pe de o parte, pentru că Sorin Grindeanu ar putea negocia ca lider cu puteri depline, pe de altă parte, ar putea lua decizii nepopulare în coaliție fără să își știrbească șansele de câștig la congres.

Pe lângă data congresului, social-democrații vor stabili și data limită până la care se pot depune candidaturile pentru șefia partidului. Fiecare candidat la funcția de președinte se înscrie alături de o echipă și pregătește un program politic.

De exemplu, reforma administrației locale – concedierea angajaților sau reducerile de cheltuieli – ar putea nemulțumi primarii, ceea ce pe Grindeanu l-ar putea costa voturi la congres. O decizie a coaliției privind reforma administrației publice este așteptată de mai bine de două luni.

Mircea Abrudean (PNL) a declarat luni, la Parlament, că interimatul de la conducerea PSD „afectează într-un fel funcționarea coaliției și deci a guvernării. Sper să se încheie această situație cât mai curând, înțeleg că vor stabili data congresului, vor avea alegerile și lucrurile vor merge cursiv”.

Titus Corlățean s-a retras din cursă

Luni dimineață, singurul contracandidat care intenționa să-l contracandideze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte de partid, Titus Corlățean, a anunțat că se retrage din cursă.

„Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condiţiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate faţă de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcţie. Şi merităm mai mult”, a spus Corlăţean într-un mesaj video transmis pe Facebook.

Titus Corlățean reprezenta aripa conservatoare a PSD, iar printre susținătorii lui se numărau senatorul Robert Cazanciuc și Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

Grindeanu, interimar după plecarea lui Ciolacu

În 20 mai, după alegerile prezindențiale câștigate de Nicușor Dan, Marcel Ciolacu și-a anunțat colegii de partid, într-o ședință la Vila Lac că renunță la funcția de conducere PSD.

Atunci, social-democrații au avut de ales între Sorin Grindeanu și Daniel Băluță, vicepreședinte al partidului și primar al Sectorului 4. Atunci, Grindeanu a câștigat președinția interimară a PSD cu 67 la 14 voturi.