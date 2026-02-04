PSD îi impută lui Bolojan că întârziat pachetul de stimulare a economiei: „Cinci luni de indecizie și tergiversare”

PSD susține că situaţia economică actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei, propus de social-democraţi, ar fi fost adoptat de acum cinci luni, întârziere care îi este imputată primului-ministru Ilie Bolojan.

„Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după cinci luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan. Cu certitudine, măcar o parte din situaţia actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei ar fi fost adoptat de acum cinci luni, de când a fost propus de PSD. Deficitul poate fi redus nu doar prin tăieri cu orice preţ, de la oricine, fără milă, fără dialog, fără raţiune, ci şi prin creşterea veniturilor urmare a creşterii economiei, a încrederii sociale şi a consumului”, se arată într-un comunicat al PSD, citat de Agerpres.

Social-democrații amintesc că sunt deja cinci luni de scădere a consumului, fiind cea mai lungă perioadă de acest tip de la criza economică din 2009-2010.

„Spre deosebire de atunci, acum, nici America şi nici Europa nu sunt în criză. În continuare, România este ţara cu cea mai mare inflaţie din UE, 8,6%, la mare distanţă faţă de următoarea. Nimeni de bună credinţă nu poate contesta că România a pierdut bani, timp, locuri de muncă şi încredere. Iar oamenii suferă”, se spune în comunicat.

Lui Ilie Bolojan, PSD îi reproșează că nu ar fi ținut seama de idei bune doar pentru că aparțineau social-democraților.

„Dacă premierul Bolojan ar fi ascultat şi înţeles criticile PSD, multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare şi profund nocive n-ar fi existat. Odată cu preluarea măsurilor PSD de stimulare economică, premierul Ilie Bolojan pare că a înţeles, în sfârşit, şi necesitatea protejării populaţiei şi a reducerii inflaţiei. PSD salută şi susţine mecanismul pe care acesta l-a anunţat în privinţa plafonării la gaz, după modelul pe care tot PSD l-a propus la alimentele esenţiale”, se mai arată în comunicatul citat.

Măsurile anunțate de Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că un pachet de relansare economică va fi prezentat în zilele următoare partenerilor sociali în cadrul unei reuniuni a Consiliului Economic și Social.

Pachetul de relansare economică conține măsuri care sunt menite, printre altele, să sprijine investițiile mari și să stimuleze exporturile. De asemenea, Guvernul vrea ca după liberalizarea prețurilor la gaze să introducă un preț administrat pentru consumatorii casnici, astfel încât facturile să nu fie mai mari decât până acum.

„Pachetul de relansare economică va fi prezentat vineri partenerilor sociali. Conține soluții de credite fiscale pentru companii, scheme de sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele în care avem deficite comerciale și scheme de garanții. Mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat la acest pachet”, a declarat Ilie Bolojan.

De asemenea, el a anunțat că Guvernul a pregătit trei proiecte de ordonanță privind simplificarea birocrației în obținerea unor avize și autorizații de către companii.

„Unul vizează simplificarea obținerii avizelor de mediu, unde termenele vor fi scurtate substanțial, de la 90 la 60 de zile. Al doilea proiect este legat de simplificarea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu, în maxim 30 de zile. Al treilea este legat de simplificarea avizelor investițiilor mari. Pe de o parte, tarifele se reduc la jumătate, termenele de înjumătățesc, iar pragul de 2 milioane de euro este ridicat la 5 milioane de euro pentru obținerea acestui aviz”, a precizat șeful Guvernului.