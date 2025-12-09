Un lider PSD minimizează eșecul lui Băluță la Capitală și indică ce risca să fie o „tragedie” pentru partid

Liderii PSD s-au reunit marți de la ora 10:00 într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a analiza rezultatele obținute de partid la alegerile locale parțiale care au avut loc duminică.



Ședința social-democraților vine în contextul în care Daniel Băluță, candidatul partidului pentru funcția de primar general al Capitalei s-a clasat pe locul 3, obținând 20,51% din voturile exprimate de bucureșteni.

Cu toate astea, liderii PSD nu văd înfrângerea de la București ca fiind un eșec național, ei vorbesc despre faptul că în restul localităților mici în care au avut loc alegeri au câștigat. Ei au dat exemplul și lui Marcel Ciolacu, fostul premier care a obținut funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău cu 51,97% dintre voturi.

„O să facem evaluări”

Duminică noaptea, după ce au fost numărate majoritatea voturilor, Sorin Grindeanu a spus că din 14 localități unde au fost organizate alegeri, PSD a câştigat în 12 şi PNL în două. Liderul PSD sublinia atunci că nicio funcţie nu a fost câştigată de partidul de opoziție AUR şi nici de USR, formațiune aflată la guvernare alături de liberali și social-democrați.

„O să facem evaluări. Sigur, noi vorbim şi suntem sub impresia acestui scor de pe Bucureşti, care e un scor politic undeva peste 20% al candidatului PSD. Este în acest moment un scor care nu ne satisface. Nu putem să spunem că lucrurile sunt aşa cum ne-am dorit. Dar noi nu am avut Bucureştiul. PSD nu a condus Bucureştiul”, a explicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au prezidat o ședință și luni, la o zi după scrutin, care a avut loc la Parlament. Au participat senatorii și deputații PSD.

„Noi am câștigat la Bolojan acasă, în Bihor, și nimeni nu vorbește despre asta. Toți vorbesc doar despre București”, le-a transmis Claudiu Manda parlamentarilor PSD, potrivit mai multor surse care au participat la discuții.

Succesul se referă la alegerile locale parțiale din localitatea Remetea, județul Bihor, unde PSD a obținut funcția de primar cu 76%. A fost o bătălie clară, în care câștigătorul a obținut 1.218 voturi, iar pe locul doi s-a situat candidatul PNL cu 383 de voturi.

Ce spune un lider al partidului înainte de ședință



HotNews l-a întrebat pe prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu dacă scorul de 20,51% obținut de Daniel Băluță este scorul real al partidului.

„Eu nu am crezut niciodată că partidul se află nici la 15, nici la 12, nici la 10, cum aud acum. Cred că în momentul de față un scor național de puțin peste 20%, cred că e un scor real. Cred cu tărie că scorul partidului începe cu 2 în față”, a răspuns Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, Foto: AGERPRES

Și el a amintit despre faptul că, la nivel național, PSD a câștigat majoritatea curselor electorale și că Bucureștiul nu este un fief PSD, ci mai degrabă USR.

„Nefiind musai un fief PSD eu cred că dacă titlurile zilei ar fi trebuit, sau ar fi putut scrie cu litere mai mari decât tipăritura sau cât e foaia de ziar, dacă pierdea Marcel Ciolacu la Buzău. Aia era o tragedie. Faptul că am ieșit pe trei, e, cred, o situație de moment”, a spus Pucheanu.

El zice și că nu e îmbucurătoare situația de la București, dar nici dezastruoasă.

Opinii împărțite

Când au ajuns la partid, o parte dintre lideri au spus că nu se așteptau la astfel de rezultate la Capitală.

Întrebat dacă preconiza că Daniel Băluță va ieși locul 3, Corneliu Ștefan, prim-vicepreședinte al PSD a răspuns scurt: „Nu”.

„N-am pierdut nimic, nici n-am câștigat”, a zis Marius Oprescu, tot prim-vicepreședinte.